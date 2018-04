Vellmar gegen Lohfelden: Das Derby im Abstiegskampf der Hessenliga

Mario Deppe (links) Trainer des OSC Vellmar, steht vorerst vor seinem letzten Derby in der Hessenliga; Daniel Beyer ist zum ersten Mal in einem Hessenliga-Derby als Cheftrainer im Einsatz.

Kassel. Es ist Derbyzeit in der Fußball-Hessenliga – und es steht ein ganz brisantes Nachbarschaftsduell an. Der OSC Vellmar trifft auf dem FSC Lohfelden.

Wenn der OSC Vellmar am Samstag (15 Uhr, Stadion am Schwimmbad) den FSC Lohfelden empfängt, dann geht es nicht nur um Prestige, sondern auch um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Besondere Spannung besteht, da die Anzahl der Absteiger weiter ungewiss ist, zwischen zwei und fünf scheint alles möglich.

Ein besonderes Derby ist es auch für die beiden Trainer. OSC-Coach Mario Deppe steht vorerst vor seinem letzten Nachbarschaftsduell in der Hessenliga, da er nach elf Jahren den Verein im Sommer verlässt. Sein Gegenüber Daniel Beyer, der das Amt vor Kurzem von Otmar Velte übernommen hat, steht vor seinem ersten Derby als Cheftrainer.

Abschiedstour von Deppe

Mario Deppe ist auf seiner Abschiedstour. Nach elf Jahren als Trainer beim OSC Vellmar ist am Saisonende Schluss. Jetzt steht für ihn mit dem Heimspiel gegen den FSC Lohfelden das vorerst letzte Derby in der Fußball-Hessenliga an.

„Daran habe ich vorher selbst noch gar nicht gedacht“, sagt Deppe. „Auch, weil bei uns zuletzt die Leistungen stimmten. Daher steht für uns derzeit im Vordergrund, die Klasse zu halten. Das überwiegt alles – sogar das Derby.“ Die Vellmarer sind im Aufwind. In der Hinrunde holten sie nur sechs Punkte aus 16 Partien, in der Rückrunde bisher 13 Zähler aus neun Spielen. Das junge Team hat sich an das Hessenliga-Niveau gewöhnt, zudem haben die Spieler in puncto Einsatz und Willen noch eine Schippe draufgelegt. So erkämpfte sich der OSC die Siege in Frankfurt und zu Hause gegen Ginsheim in den beiden vergangenen Spielen. „Der Biss und der Wille haben mir am besten gefallen. Das müssen wir jetzt in jedem Spiel wieder abrufen“, sagt Deppe.

Durch ihren Formanstieg verbesserten sich die Vellmarer vom letzten auf den drittletzten Platz. Wenn es nur drei Absteiger geben sollte, hätte der OSC nur zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. „Wir können nur gewinnen, Lohfelden kann mit dem Potenzial der Spieler nur verlieren. Wir müssen emotional so spielen wie zuletzt“, sagt Deppe. Personell hat der Coach denselben Kader wie zuletzt zur Verfügung. Sebastian Wagener ist zwar wieder ins Training eingestiegen, ein Einsatz kommt aber noch zu früh.

Premiere für Beyer

Daniel Beyer hat mit dem FSC Lohfelden schon einige Derbys in der Fußball-Hessenliga erlebt. Aber morgen steht er vor einer Premiere. Bei der Partie in Vellmar ist er zum ersten Mal in einem solchen Nachbarschaftsduell der Cheftrainer.

Erst vor ein paar Wochen hatte Beyer das Amt von Otmar Velte übernommen. „Jedes Spiel als Trainer ist für mich derzeit eine besondere Situation – das hat mit dem Derby erst einmal nichts zu tun“, sagt Beyer. Der 35-Jährige gewöhnt sich derzeit daran, nicht auf dem Feld, sondern von der Trainerbank dem Team helfen zu müssen. Aber gerade beim Derby ist es doch besonders schwer, dass er nicht auf dem Platz steht? „Definitiv ist das so“, sagt Beyer.

Der FSC-Coach hebt hervor, dass die Bedeutung der Partie durch die negative Serie seines Teams zugenommen hat. „Dadurch, dass wir in das Abstiegsschlamassel gerutscht sind, ist es ein ganz ganz besonderes Derby geworden.“ Die Lohfeldener holten aus den vergangenen acht Partien nur einen Punkt und finden sich auf einmal im Tabellenkeller wieder. Beim 0:0 gegen Schlusslicht SV Steinbach ließen die FSC-Spieler zuletzt einiges vermissen. Gerade auf Einsatz, Willen und die körperliche Robustheit käme es morgen an. „Jeder muss begreifen, dass wir uns mitten im Abstiegskampf befinden. Die Vellmarer haben das schon lange getan.“

Personell muss der Trainer auf Serdar Bayrak verzichten. Der Offensivspieler hat sich einen Knochen zwischen Sprunggelenk und Wadenbein gebrochen und fällt bis zum Saisonende aus.

Das ist der aktuelle Spieltag in der Hessenliga