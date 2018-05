Wochenende der Wahrheit  für den OSC Vellmar

+ © Andreas Fischer Er will auch am Samstag jubeln: Robin Wissemann empfängt mit dem OSC Vellmar seinen Ex-Klub Ederbergland im Stadion am Schwimmbad. © Andreas Fischer

Vellmar. Die Spannung steigt beim OSC Vellmar. Am Samstag steht das erste von zwei Endspielen im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga an. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen den FC Ederbergland (15 Uhr, Stadion am Schwimmbad) will der OSC einen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.