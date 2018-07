Hessenpokal: Baunatal siegt 4:0 gegen Calden 

Calden. Lange hat sich der Außenseiter gewehrt, am Ende wurde es dann aber doch standesgemäß.

Der Fußball-Hessenligist KSV Baunatal hat in der ersten Runde des Hessenpokals die zwei Klassen tiefer spielende SG Calden/Meimbressen 4:0 (1:0) geschlagen und ist weiter.

Der Gruppenligist hielt die Partie aber zumindest vom Ergebnis her lange Zeit offen. Zwar traf Baunatals Abwehrspieler Daniel Borgardt früh per Kopf nach einem Freistoß zur Führung (12.). Anschließend tat sich der Fünfligist aber lange schwer mit dem Toreschießen.

Das änderte sich erst, als Neuzugang Thomas Müller in der 74. Minute auf 2:0 erhöhte. Anschließend stellten Nico Schrader (86.) und Nico Möller (90.) vor 190 Zuschauern in Calden den Endstand her. In anderthalb Wochen beginnt für Baunatal dann auch der Ligabetrieb. Am Freitag, 27. Juli, ist zum Auftakt ab 19.30 Uhr die neuformierte SG Barockstadt Fulda-Lehnerz zu Gast. • Statistik: Baunatal: Bielert - Borgardt, Krengel, Blahout - Schäfer, Heussner, Springer, Üstün (64. Degenhardt), Lee (46. Möller) - Schrader, Sattorov (46. Müller)

SR:Winkler (Warburg) - Z: 190 Tore: 0:1 Borgardt (12.), 0:2 Müller (74.), 0:3 Schrader (86.), 0:4 Möller (90.)