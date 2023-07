Hessenpokal: Mengeringhausen wirft Verbandsligist Lichtenau aus dem Rennen

Weg damit: Mengeringhausens Kapitän Dennis Jakob (links) klärt gegen Lichtenaus Spielertrainer Alexandru Cucu. © Artur Worobiow

Große Überraschung in der 1. Runde des Fußball-Hessenpokals auf Verbandsebene: Der TuSpo Mengeringhausen besiegte den Vertreter des Werra-Meißner-Kreises, den Verbandsligisten Lichtenauer FV mit 1:0 (0:0).

Mengeringhausen – „Verdient“, sagte nach dem Spiel Mengeringhausens Trainer Stefan Krohne. Mit dieser Einschätzung war er nicht allein unter den knapp 150 Zuschauern, zu denen auch Lichtenaus Mäzen Gerhard Klapp gehörte. Der Auftritt seiner Spieler dürfte ihm nicht gefallen haben.

„Vielleicht haben die uns nicht so richtig ernst genommen“, wunderte sich Krohne über den Auftritt des ambitionierten Verbandsligisten. „Das Spiel ist so gelaufen, wie ich es mir erhofft hatte.“

Dabei schwang bei den Verantwortlichen des TuSpo vor dem Spiel eine gehörige Portion Ungewissheit mit. Geschäftsführer Thomas Mertens sprach vorher von dem „größten Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte, welches wir genießen sollten. Wir wissen aber auch, dass so ein Spiel, je nach Ergebnis, ein schwerer Rucksack für die Saison werden kann“, schloss er eine deutliche Niederlage nicht aus.

Seine Befürchtungen sollten sich als unbegründet erweisen: Von Beginn an stand die Mengeringhäuser Defensive, die zunächst ohne die angeschlagenen Nico Müller und Marcel Löhndorf auskommen musste, stabil. Der Plan war, hinten sicher zu stehen und vorne dem Gegner mit den berühmten Nadelstichen wehzutun.

Dies gelang im Spielverlauf immer besser. Vor allem Pascal Löhndorf machte ordentlich Betrieb über die linke Seite. Er war auch derjenige, der sich in der 12. Minute nach einer Flanke von Tim Sommer erstmals gefährlich dem gegnerischen Tor näherte. In der 21. Minute hatten die Fans bereits den Torjubel auf den Lippen: Tim Sommer setzte Pascal Löhndorf gut in Szene, der völlig freistehend vor Gäste-Torhüter Gheorghi Bantis auftauchte. Mit seinem Versuch, den Ball mit dem Außenrist zu versenken, scheiterte er jedoch. Nur vier Minuten zwang erneut Löhndorf Keeper Bantis zu einer Glanztat, Dominik Lüdtke bekam den Abpraller nicht unter Kontrolle.

Der Gast aus Lichtenau hatte in der ersten Halbzeit zwar mehr Ballbesitz, die vorgetragenen Angriffe lang in die Spitze wirkten jedoch etwas ideenlos. So gab es für den LFV keine nennenswerte Tormöglichkeit im ersten Durchgang.

Dies sollte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht wirklich ändern. Im Gegenteil: In der 63. Minute behauptete David Föll den Ball im Mittelfeld, behielt die Übersicht und spielte den entscheidenden Pass auf Pascal Löhndorf, der diesmal eiskalt mit der Innenseite zur umjubelten Führung einschob.

Wer nun erwartete, der Verbandsligist würde einen Gang hochschalten, sah sich getäuscht. Mengeringhausen ließ fußballerisch gut anzuschauende Kombinationen im ungefährlichen Raum rund um die Mittellinie zu, um selbst auf Konter zu lauern. Tim Sommer (70.), Dominik Lüdtke mit der Fußspitze (73.) oder David Föll (85.) hätten für die Vorentscheidung sorgen können.

Lichtenau stellte um auf Dreierkette mit Spielertrainer Alexandru Cucu in der Zentrale und erhöhte die körperliche Präsenz in der Offensive. Dies hätte beinahe doch noch zum Ausgleich geführt, doch Moritz Föll lenkte in der Nachspielzeit einen Kopfball von Ebewa-Yam Mimbala an die Latte.

„Eine Riesenleistung – im taktischen und kämpferischen Bereich. Nachdem die bisherigen Vorbereitungsspiele nicht so berauschend liefen, wird uns dieser Sieg auf jeden Fall einen Motivationsschub für die kommenden Aufgaben geben“, freute sich Stefan Krohne. Gäste-Trainer Alexandru Cucu war nach dem Spiel für ein Statement nicht mehr zu erreichen. Offensichtlich hatte er mit seinen Spielern einiges zu besprechen.

TuSpo Mengeringhausen: Moritz Föll - Lüther, Weiss, Sinemus, Jakob (84. Müller) - Schwedes, Paul - P. Löhndorf (80. Jakobschak), Sommer, David Föll - Lüdtke. SR: Wissam Awada (Kassel) - Z.: 150 - Tor: 1:0 Pascal Löhndorf (63.).