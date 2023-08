Staufenberger Derby am Kirmeswochenende

Von: Manuel Brandenstein

Entschlossener Blick: Auch auf Thorben Witzel wird heute in Escherode gesetzt. © Brandenstein

Es ist Kirmes im Dorf, und die heimische Fußballmannschaft hat ein Heimspiel – was gibt es Schöneres? Vielleicht ein Sieg gegen den Rivalen aus der Nachbarschaft?

Escherode – Darauf hofft jedenfalls die SG Escherode/Uschlag bereits am Freitag. Ab 18.30 Uhr erwartet sie in Escherode die mittlerweile in die Kreisliga A aufgestiegene Zweite der SG Landwehrhagen/Benterode.

Trotz der 1:5-Klatsche zum Saisonstart in Wattenbach hat Escherodes Trainer Michael Kosch Zuversicht in seinem Team ausgemacht. So schlecht, wie es das Ergebnis aussagte, sei sein Team nicht gewesen. Das hätten alle Beobachter bestätigt. „Allerdings kassieren wir derzeit deutlich zu viele Gegentore. Das müssen wir schleunigst abstellen“, fordert Kosch, der ein hart umkämpftes Duell erwartet. Schließlich besitzen die Gäste die Möglichkeit, sich aus der 1. Mannschaft, die spielfrei ist, zu verstärken.

Auch in puncto Standardsituationen gibt es bei den Platzherren noch Potenzial. Aber hier könnte eine Personalie Besserung versprechen: Jannik Schauwecker, der aus Standards schon viele Treffer vorbereitete, hat seine Sperre rechtzeitig abgesessen und darf auflaufen. Torhüter René Schauwecker muss hingegen noch einmal zuschauen. Ansonsten werden auch Pascal Müller und Sven Twardon voraussichtlich fehlen.

Die Gäste sind mit einem quasi in letzter Minute erkämpften 3:3 gegen Sandershausen II in die Saison gestartet. Das hat beim Aufsteiger für Selbstvertrauen gesorgt. „Meine Jungs sind alle heiß auf das Spiel und sie wollen das fortführen, was unsere Erste in den vergangenen Jahren vorgemacht hat“, sagt Trainer Christian Kühne. Das Team verließ den Platz in den meisten Fällen als Sieger.

Die Gastgeber haben einige Ehemalige eingeladen. Nichts wäre für sie wohl schöner, als nach dem Abpfiff in bester Laune einen Kirmesschoppen zu trinken. (Manuel Brandenstein)