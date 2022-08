HNA-Amateurfußball-Ticker: Alle Infos und Tore am 7. August

Teilen

Wissen, was auf den Plätzen los ist: Im HNA-Amateurfußball-Liveticker berichten wir am Sonntag von ausgewählten Partien aus dem heimischen Fußball. © HNA

Wie steht es auf den Fußballplätzen in der Region? Wo fallen die meisten Tore? Und wo ist die Begegnung besonders eng? Hier finden Sie den HNA-Amateurfußball-Ticker vom 7. August.

Partie Zwischenergebnis/Endstand Spiel des Tages: TSG Sandershausen – TSV Wabern Regionalliga: TSG Hoffenheim II – KSV Hessen Kassel Hessenliga: FC Eddersheim – KSV Baunatal Verbandsliga: FC Eichenzell – CSC 03 Kassel SV Flieden – SSV Sand SG Johannesberg – SG Klei./Hun./Doh. SG Bronnzell – SC Willingen Barockstadt II – OSC Vellmar FSV Dörnberg – Hünfelder SV Gruppenliga: FSG Gudensberg – 1. FC Schwalmstadt SG Neuental/Jesberg – TSV Korbach SC Edermünde – SG Schauenburg TSV Hertingshausen – TSV Besse Fortuna Kassel – VfL Kassel SG Herleshausen/N./U. – FSK Vollmarshausen TSV Zierenberg – SV Kaufungen SV Reichensachsen – Melsunger FV KSV Hessen Kassel II – SG Reinhardshagen TSV Rothwesten – TSV Heiligenrode Kreisoberliga: Eintracht Vellmar – Tuspo Rengershausen AFC Kassel – CSC 03 Kassel II SVH Kassel – Tuspo Nieste Anadolu Spor Baunatal – SBV 07 Kassel TSG Wilhelmshöhe – OSC Vellmar II TSV Wolfsanger – SV Türkgücü II FC Bosporus – SV Nordshausen

Hinweis: Auf einigen mobilen Endgeräten müssen Sie nach links wischen, um sich die Ergebnisse in der Tabelle anzeigen zu lassen - oder das Smartphone quer halten.

+++ TICKER AKTUALISIEREN +++

Hier finden Sie am Sonntag ab 14.30 Uhr alle Infos. Gesponsert wird unser Amateur-Ticker vom Fan Point Kassel und dem Autohaus Klein. Alle Spieltagstermine und Tabellen gibt es unter tabellen.hna.de.

Das ist der HNA Amateurfußball-Ticker

Was ist der Amateurfußball-Ticker genau? Im vergangenen Jahr, als wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer auf den Plätzen mitfiebern durften, gab es das Angebot schon einmal – und wurde von vielen Lesern genutzt. Nun lassen wir den Ticker wieder aufleben. An Spieltagen berichten wir jeweils live auf HNA.de von den Plätzen. Der Vorteil: In einem Ticker finden Sie Zwischenstände, Tore, Platzverweise und auch mal ein Bild von Spielen aus verschiedenen Ligen auf einen Blick.

Über welche Spiele wird berichtet? Jede Woche wählt die Redaktion Partien aus der Verbandsliga sowie den Gruppen- und Kreisoberligen aus.

Von wem kommen die Informationen im Ticker? HNA-Mitarbeiter, die für die Zeitungsausgabe von den Spielen berichten, schicken ihre Informationen am Sonntag immer aktuell an die Redaktion, die diese sofort für den Ticker aufbereitet. Außerdem kommen Infos von Vertretern aus den heimischen Vereinen.

Lesen Sie auch KSV Baunatal ist nach dem Derbysieg gegen Weidenhausen nun in Eddersheim gefordert

Kann die HNA auch über meinen Verein berichten? Wer ebenfalls aktuelle Zwischenstände von dem Spiel seines Vereins liefern möchte, kann sich im Voraus gerne per E-Mail an die Redaktion wenden.

Haben Sie Anregungen, Wünsche oder Kritik? Schreiben Sie der Redaktion: sportredaktion@hna.de. Die HNA-Sportredaktion finden Sie auch bei Facebook und Instagram.