HNA/EAM-Cup beginnt am 14. April: 82 Teams wollen ins Finale

Kassel. In zwei Wochen ist es soweit, der HNA/EAM-Cup startet in seine zwölfte Auflage. Bei dem Turnier für F-Jugendfußballer gehen 82 Mannschaften und mehr als 800 junge Kicker aus Nordhessen an den Start. Wir geben einen Überblick über das Turnier.

Das Turnier

In den acht Vorrundenturnieren sind 82 Mannschaften dabei. Während 81 Teams bereits feststehen, wird im Schwalm-Eder-Kreis noch ein Klub als Nachrücker für den TSV Altmorschen gesucht. Der Startschuss der zwölften Auflage fällt beim Turnier Hofgeismar/Wolfhagen. Am Samstag, 14. April, gehen in Espenau zwölf Mannschaften an den Start. Nur der Gewinner qualifiziert sich für die Endrunde. Danach folgen sieben weitere Vorrundenturniere – am 28. April stehen dann alle Teilnehmer der Endrunde fest.

Diese richtet traditionell der Vorjahressieger aus, das ist der KSV Hessen. Für das Endrundenturnier, das am 5. Mai auf dem B-Platz am Auestadion stattfindet, sind die Junglöwen bereits qualifiziert – hinzukommen die acht Turniersieger plus eine Mannschaft, die ausgelost wird. Die beiden Finalisten bestreiten schließlich das Endspiel am 12. Mai im Auestadion – vor dem letzten Heimspiel des Regionalligisten KSV Hessen Kassel gegen Eintracht Stadtallendorf.

Der Vorjahressieger

Im vergangenen Jahr traten der KSV Hessen und der KSV Baunatal im Finale gegeneinander an. Die Junglöwen starteten stark und führten zur Pause im Auestadion 2:0. Am Ende gewannen sie 4:2.

Die Schirmherren

Mit Rolf Hocke und Sebastian Schmeer gibt es erneut zwei prominente Schirmherren. Hocke hatte dieses Amt bereits in den vergangenen Jahren inne. „Es ist ein Turnier, das seinesgleichen sucht. Es fördert die Nachwuchsarbeit, die für uns als Hessischer Fußball-Verband wichtig ist“, sagt der HFV-Ehrenpräsident.

Zum ersten Mal begleitet Schmeer das Turnier in der Funktion als Schirmherr. Der Stürmer des KSV Hessen sagt: „Der Fußball braucht den Nachwuchs. Daher bin ich froh, dass ich bei diesem Turnier die jungen Fußballer unterstützen und meinen Teil dazu beitragen kann.“