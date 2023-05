HNA-EAM-Cup: Wer folgt auf die SG Eder?

Von: Torsten Kohlhaase

So war es im vergangenen Jahr: Die spätere Siegermannschaft SG Eder (dunkelblaue Trikots) und der TSV Wabern standen im Finale um den HNA-EAM-Cup. © andreas fischer

Die Vorrunde beim HNA-EAM-Cup für F-Jugendfußballer ist gespielt. Am Samstag kämpfen nun zehn Teams bei der Endrunde in Immenhausen um zwei Tickets fürs Finale im Auestadion.

Sie haben lange darauf hingefiebert, jetzt ist es endlich soweit: Von fast 80 Mannschaften mit etwa 800 Nachwuchskickern haben sich nun die besten Teams für die letzte Ausscheidung vor dem Finale qualifiziert. Wir klären in Fragen und Antworten, was jetzt wichtig ist.

Wer hat es denn überhaupt in die Endrunde geschafft?

Zunächst einmal sieben Vorrundensieger. Das wären der VfL Kassel und Eintracht Baunatal (Stadt und Kreis Kassel), die FSV Hohe Luft (Hersfeld-Rotenburg), der TSV Besse (Schwalm-Eder), die JSG Sontra/Wichmannshausen/Wehretal/Pfaffenbachtal (Werra-Meißner) und die JSG Warmetal (Hofgeismar/Wolfhagen).

Aber das waren nur sechs. Gibt es eine Besonderheit?

Ja, gibt es. Da der Vorjahressieger SG Eder gesetzt ist, die Vorrunde im Kreis Waldeck-Frankenberg aber gewonnen hat, rückt hier der Finalist in die Endrunde nach. Somit kann sich auch der FC Ederbergland über ein Ticket freuen. Zudem komplettieren Gastgeber JSG Espenau/Holzhausen/Immenhausen sowie Wildcard-Gewinner JSG Melsungen das Feld.

Wie ist der zeitliche Ablauf am Samstag?

Die erste Partie im Bernhardt-Vocke-Sportzentrum in Immenhausen beginnt um 10.30 Uhr. Die JSG Warmetal und der VfL Kassel bestreiten dann das Auftaktspiel. In jeweils zwei Gruppen spielt jede der fünf Mannschaften geden jede. Die Spielzeit beträgt 1x13 Minuten.

Wie geht es danach weiter?

Gegen viertel vor vier beginnen die Halbfinals. Im Überkreuzvergleich werden dann die Endspielteilnehmer ermittelt. Während das Finale aber erst am 20. Mai ab 12 Uhr im Auestadion ausgetragen wird (als Vorspiel des letzten Regionalliga-Heimspiels zwischen dem KSV Hessen und Eintracht Trier), findet die Partie um Platz drei noch in Immenhausen statt.

Wie ist das Finale im vergangenen Jahr denn ausgegangen?

Nach dreijähriger Coronapause fand das Turnier in abgespeckter Form statt. Und so wurde in Rosenthal gleich auch der Sieger ermittelt. Hier setzte sich die SG Eder in einem packenden Endspiel mit 2:1 gegen den TSV Wabern durch. Maxim Heinz hatte den späteren Sieger in Führung geschossen, Niklas Koch ausgeglichen. Lennox Minke sorgte dann für den Endstand.

Welche Preise bekommen denn die Endrunden-Teilnehmer in Immenhausen?

Die zehn Mannschaften bekommen Medaillen, für den Erst- und Zweitplatzierten im Auestadion gibt es dann jeweils einen Pokal. Zudem stellt die EAM für die beiden Endspiel-Teams eine Fahrt zu einem Bundesligaspiel zur Verfügung, der Sieger bekommt vom Hessischen Fußball-Verband einen Wochenend-Aufenthalt in der Sportschule in Grünberg geschenkt.