HNA-EAM-Cup wieder mit 1000 F-Jugendfußballern

Ziel ist das Kasseler Auestadion

In zwei Wochen fällt der Startschuss zur 13. Auflage des HNA-EAM-Cups. In den acht Vorrundenturnieren, die am 27. April und 4. Mai stattfinden, treten rund 1000 F-Jugendfußballer an.