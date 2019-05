Baunataler Traum wird wahr: Vereinsduell im Finale des HNA-EAM-Cup

So jubelt es sich gemeinsam: Sowohl die U8 als auch die U9 des KSV Baunatal schafften bei der Endrunde des HNA-EAM-Cups in Obermelsungen den Einzug ins Finale. Das wird am kommenden Samstag im Auestadion ausgetragen.

Die U8- und U9-Mannschaften des KSV Baunatal stehen im Finale des HNA-EAM-Cup, das am 18. Mai im Kasseler Auestadion stattfindet.

Die Finalisten des HNA-EAM-Cups für F-Jugendfußballer stehen fest. Und erstmals in der Geschichte der Turnierserie gibt es ein Novum: Am kommenden Samstag stehen sich ab 12 Uhr im Auestadion zwei Mannschaften eines Vereins im Endspiel gegenüber. Denn bei der Endrunde in Obermelsungen setzten sich im Halbfinale sowohl die U8 als auch die U9 des KSV Baunatal durch. Das war deshalb möglich, weil der jüngere Jahrgang eine Wildcard für die Vorrunde im Kreis Münden bekommen hatte, um dort das zu kleine Teilnehmerfeld aufzufüllen. Den dritten Platz sicherte sich der KSV Hessen im Neunmeterschießen.

Das erste Halbfinale

Die jüngeren Baunataler mussten als erstes ran – gegen Hofgeismar. Trotz Dauerregens und völlig durchgeweichtem Boden warfen beide Teams noch einmal alles rein. Die erste Chance gleich zu Beginn hatte Hannes Ebner für die TSG, der aus halblinker Position einfach mal abzog.

Dann nahm der KSV das Heft in die Hand und zeigte neben viel Tempo auch tolle Kombinationen. Jakob Koch und Mizan Simsek hatten die besten Möglichkeiten, allerdings machte Hofgeismars starke Torhüterin Katharina Wagner diese allesamt zunichte. Erst in der siebten Minute war sie geschlagen, als Jakob Koch den Ball von links ins lange Eck schoss. Die Entscheidung und gleichzeitig auch der Endstand. „Das ist megastark. Unser Traum geht in Erfüllung“, sagte Baunatals Trainerin Peggy Riedel.

Das zweite Halbfinale

Nochmal Baunatal, diesmal im Derby gegen den KSV Hessen Kassel. Erst in der Liga hatten sich beide Mannschaften gegenübergestanden, da gewannen die Junglöwen mit 3:1. Und diesmal? War es ein ausgeglichenes Spiel. Der KSV Hessen startete furios, kam er aber nach einer tollen Kombination über Thorek Wille und Dawid Sankiewicz nicht zum Torerfolg.

Stattdessen schlugen die Baunataler zu, mit einem satten Distanzschuss von Matheo Jukic in der fünften Minute. Er ist der überagende Spieler dieses zweiten Halbfinales und hat noch weitere Chancen, in der zehnten und elften Minute auf 2:0 zu erhöhen. Am Ende aber reichte ein Treffer zum Finale im Auestadion, das nun zum Vereinsderby wird. „Das ist überragend, was unsere U8 geleistet hat. Jetzt fiebern wir dem Duell entgegen“, sagte Trainer Christian Jukic.

Das Duell um Platz drei

Weil die jungen Kicker nach sechs Stunden komplett durchgefroren waren, entschieden sich die TSG Hofgeismar und der KSV Hessen, die Entscheidung um den dritten Platz im Neunmeterschießen auszutragen. Hier hielt Junglöwen-Torwart Batu Duygu überragend und entschärfte drei Versuche der Hofgeismar. Außerdem verwandelte er noch zwei Neunmeter und trug maßgeblich zum 6:5-Erfolg und dem dritten Platz bei. „Wir gratulieren den Halbfinalisten und sind mit unserem Abschneiden zufrieden. Es war wieder ein tolles Turnier“, sagte KSV-Trainer Osman Duygu.