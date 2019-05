HNA-EAM-CUP: SG Beiseförth/Malsfeld gewinnt Vorrunde in Malsfeld

Das Vorrundenturnier des HNA-EAM-Cups für F-Jugendfußballer in Malsfeld hatte einiges zu bieten. Tolle Tricks, schöne Tore und sehenswerte Paraden. Am Ende setzte sich die SG Beiseförth/Malsfeld durch und kassierte insgesamt nur ein Gegentor.

Das war ein Wechselbad der Gefühle: Zwischen bibbernd kalt und am Ende erwärmend. Von Schneefall über Graupelschauen bis zu Momenten von Sonnenschein war in Malsfeld alles dabei. Alle Jahreszeiten verteilt auf einen halben Tag, weswegen die Siegesfeier für die SG Beiseförth/Malsfeld verschoben wurde. „Die Kinder sollen sich jetzt erstmal zu Hause ordentlich wärmen“, erklärte Trainer Daniel Simon als treu sorgender Vater.

Stolz nach einer ganz disziplinierten Mannschaftsleistung, weil alle prima ihre Positionen hielten. In der Gruppenphase feierte der Gastgeber vier Siege bei 12:0-Toren. Auch im Halbfinale ließ sich die SG nicht überlisten. Und das ohne Nummer eins: Denn bei Beiseförth/Malsfeld wechselt das Torwart-Trikot regelmäßig. Mit Fynn Walter, Elias Vogt und Henri Hohmann standen drei Talente im Turnierverlauf zwischen den Pfosten, die ansonsten fleißig mitstürmten. Mit Erfolg, denn alle drei Rückhalte erzielten auch ein Tor.

„Wir legen Wert darauf, dass die Kinder flexibel sind und sich auf zumindest zwei Positionen wohlfühlen“, betont Daniel Simon, der das Team gemeinsam mit Mirko Walter und Martin Fleischhauer betreut. Drei Trainer, drei Torhüter – da waren nach jeweils drei Punkten in den Gruppenspielen drei Tore im Halbfinale folgerichtig. Lunic Hohmann, der seine Treffer artistisch per Salto-Purzelbaum feiert, Elias Vogt und Noah Simon sorgten für das 3:0 gegen die defensiv starke JSG Neukirchen/Immichenhain/Ottrau/Asterode. Ein kleiner Trost für den späteren Vierten: Jesper Hastrich wurde Torschützenkönig.

Deutlich knapper ging es im Endspiel zu. Im Vergleich zweier Dauerrivalen. Denn die Gastgeber und die JSG Edermünde/Brunslar/Wolfershausen/Besse haben sich draußen und in der Halle schon einige packende Partien geliefert. Diesmal mit dem besseren Ende für Beiseförth/Malsfeld, das 2018 noch der JSG Melsungen knapp im Endspiel des HNA-EAM-Cups unterlegen war. Als einziger damals und heute mittendrin: Noah Simon, der Sohn des Trainers.

Der Sechser hatte seine Mitspieler in den vergangenen Monaten ordentlich heiß gemacht und ging im Spiel der Spiele voran. Mit einem feinen Solo gelang Noah in der zweiten Minute das 1:0. „Das hat uns in die Karten gespielt“, wusste sein Vater. Edermünde hatte daran etwas zu knabbern, wurde aber von Minute zu Minute später. Klar, die JSG war schließlich favorisiert ins Turnier gegangen und in der Gruppenphase ebenfalls ohne Gegentor und Punktverlust geblieben.

Mitten in die Drangphase Edermündes glückte Noah Simon sein zweiter Streich zum 2:0. Mit purem Willen gelang Konrad Schäfer per Fernschuss als Einzigem, einen der drei SG-Rückhalte zu überwinden. Mehr ließ Beiseförth/Malsfeld nicht zu. „Sie sind der verdiente Sieger. Auch wenn wir jetzt traurig sind, weil wir auch unbedingt gewinnen wollten“, sagte JSG-Trainer Carsten Dauth. Sein Gegenüber Daniel Simon freut sich nun auf die Endrunde am Samstag in Obermelsungen. Und wird die Talente der F 1 und F2 demnächst anständig zum Pizzaessen einladen. Wenn es wieder wärmer ist.