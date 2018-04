HNA-EAM-Cup: TSV Korbach vertritt Waldeck-Frankenberg beim Finale in Kassel

Buchenberg. Der TSV Korbach wird den Kreis Waldeck-Frankenberg am 5. Mai bei der Endrunde des HNA-EAM-Cups in Kassel vertreten. Im Finale der Kreisendrunde setzte er sich mit 1:0 gegen den JSG Edersee durch.

Das TSV-Team wurde am Samstag damit Nachfolger des VfR Volkmarsen.

„Wir wollten unbedingt die Endrunde erreichen und haben an uns geglaubt“ freute sich Trainer Nikolai Bär. „Wir arbeiten sehr intensiv an unserem Erfolg. Wir trainieren zweimal pro Woche plus dem Punktspiel“, erklärt der Trainer, der mit seinem Team auf dem Feld nicht bei den F-, sondern bei den E-Junioren mit kickt. „Nun freuen wir uns riesig, dass wir in Kassel dabei sind, egal ob Eltern, Trainer und Kinder.“ Und das Ziel? „Wir wollen gut mitspielen und freuen uns auf die starke Konkurrenz“, so Bär.

In den beiden Vorrundengruppen hatte sich recht schnell das Favoritenfeld herauskristallisiert. In Gruppe eins kämpften der spätere Sieger Korbach mit Vorjahresfinalist Friedrichstein um den Finaleinzug. In der Gruppe zwei musste der Veranstalter die Absage des TSV Bromskirchen kompensieren.

Kurz vor dem Start am Samstagmorgen sprang der TSV Korbach II ein, der fortan außer Konkurrenz mitspielte, da laut Bestimmungen nur eine Mannschaft an der Kreisendrunde starten darf. Ausgerechnet dieses Team dominierte die Gruppe zwei nach Belieben. Mit 15 Zählern aus fünf Partien und 16:0 Toren wäre das Team prädestiniert für das Finale gewesen, ging aber leider nicht.

Immerhin wurde in der Gruppe 1 die „Erste“ ebenso unangefochten Sieger. Mit 15 Zählern und 10:2 Toren wurde der hartnäckige Verfolger der JSG Friedrichstein in das kleine Finale verwiesen. Die Altwildunger SG sah lange wie der Gruppensieger aus - bis zum Aufeinandertreffen mit Korbach, das mit 0:1 verloren ging.

In der Gruppe zwei verlor die JSG Edersee nur die Partie gegen Korbach II und zog mit neun Zählern und 9:2 Treffern ins Finale ein. Das Torverhältnis musste zwischen der JSG Waldeck und JSG Röddenau um den Einzug in das kleine Finale um Rang drei entscheiden, was aber eindeutig zu Gunsten der Waldecker ausfiel.

Organisator Bernd Backhaus (Buchenberg) freute sich in seinem Resümee, dass alle Spiele im Sinne des „Fair-play“ Gedankens verliefen. „Wir hatten keinerlei Beschwerden nach den Partien. Alles lief wirklich friedlich ab“, freute sich der SVB-Vorsitzende. (zmp)