Vorbereitung für HNA-EAM-Cup läuft: Wer schafft es ins Auestadion?

Kassel. Sie spielen immer. Sobald ein Ball in der Nähe ist, gibt es kein Halten mehr. Zur Not eben auch im alten Funktionsgebäude an den Trainingsplätzen. Und wenn sie dann vom Trainer zur Ordnung gerufen werden („Jungs, hier drin wird nicht Fußball gespielt!“), macht sich Enttäuschung auf ihren Gesichtern breit. Sie – das sind die F-Junioren des KSV Hessen Kassel.

Sie haben im vergangenen Jahr das große Jugendturnier um den HNA-EAM-Cup gewannen. Vor der neuerlichen Auflage, der zwölften, genügt es, mit ihnen über ihre Erinnerungen zu sprechen, um die Bedeutung des Turniers zu ermessen. „Das war toll. Wir werden das nie vergessen. Schade, dass wir nicht mehr mitmachen können“, sagt Hendrik Günnel. Auch bei Elias Rohde ist die Erinnerung lebendig: „Ich weiß alles noch ganz genau. Vor allem, wie wir uns über die Zeit gezittert haben. Und den Riesenjubel nach dem Schlusspfiff.“

So liegt die Messlatte für das diesjährige Team der Löwen anscheinend hoch. Doch es scheint gewappnet. Die Junglöwen sind Herbstmeister. Die Trainer Martin Klimanek und Lena Krause formten eine starke Mannschaft. Beweisen muss sie sich am 21. April. Dann beginnt für sie beim Turnier der Stadt Kassel, das die Spvgg. Olympia ausrichtet, der Weg zur Titelverteidigung. Weitere Regionalturniere finden an den Wochenenden davor und danach statt. Die jeweiligen Sieger ziehen in die Endrunde ein. Diese richtet der KSV Hessen am 5. Mai auf dem B-Platz an der Damaschkestraße aus. Wie gewohnt findet das Finale im Auestadion statt. Es ist am 12. Mai das Vorspiel zum Regionalliga-Duell zwischen den Löwen und Stadtallendorf.

+ © Grafik HNA

Große Bedeutung messen auch die Verantwortlichen dem Jugendcup zu. „Beim HNA-EAM-Cup kämpfen die Nachwuchskicker schon so leidenschaftlich wie ihre erwachsenen Vorbilder. Bei allem Ehrgeiz stehen der Fairness-Gedanke und das Dabeisein im Mittelpunkt. Das macht den besonderen Charakter des Cups aus und ist der Grund, warum wir ihn bereits zum zwölften Mal sehr gern unterstützen“, erklärt EAM-Geschäftsführer Georg von Meibom. Herbert Siedenbiedel, Geschäftsführer der HNA, sieht es so: „Die HNA richtet in Kooperation mit der EAM und den Sportvereinen sehr gern den Jugendcup aus. Es ist eine Freude zu sehen, mit welchem Einsatz die Jungen und Mädchen um jeden Ball kämpfen und sich dabei fair gegenüber den gegnerischen Spielern verhalten. Ich glaube, wer jemals auf den Platz gestanden hat, hat etwas fürs Leben und den Umgang untereinander gelernt.“

Als später kaum noch jemand auf dem Gelände ist und Dunkelheit herrscht, kicken die Jungs auf dem Trainingsplatz noch immer. So begeistert, als hätten sie gerade erst angefangen. Ohne Flutlicht. Geht ja auch so.