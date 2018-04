HNA-EAM-Cup: Vorrunde steigt am 28. April in Buchenberg

Buchenberg. Der SV Buchenberg ist im Jahr 2018 Ausrichter des HNA-EAM-Cups für F-Junioren: Das Vorrundenturnier für Waldeck-Frankenberg steigt am Samstag, 28. April, auf dem Sportgelände „Auf dem Hessler“ in Buchenberg.

Zwölf Mannschaften aus dem Kreis sind am Start. Fragen und Antworten zu dem großen Turnier:

HNA-EAM-Cup: Was verbirgt sich dahinter?

Es ist ein großes Jugendfußballturnier, das schon zum zwölften Mal ausgetragen wird. Sponsoren sind das Energieversorgungsunternehmen EAM mit Sitz in Kassel und die HNA. Schirmherren sind in diesem Jahr wieder Rolf Hocke, Ehrenpräsident des Hessischen Fußball-Verbands (HFV), und Sebastian Schmeer, Stürmer des KSV Hessen Kassel.

Wie kam der SV Buchenberg in den Genuss, das Turnier zu veranstalten?

Der rührige SVB ist bekannt für seine großen Turniere, auch bei der Jugend. „Als die Anfrage vom Waldecker Kreisjugendfußballwart Joachim Schmolt kam, mussten wir nicht lange überlegen“, sagt Bernd Backhaus. „Wir freuen uns auf den 28. April“, so der Vereinsvorsitzende. Der Verein, der in der Kreisoberliga als FSG in einer Spielgemeinschaft mit Ederbringhausen antritt, hat große Projekte am Laufen. So ist der Bau eines Soccerplatzes geplant. Und die Wasserversorgung des Sportplatzes soll autark gebaut werden.

Wie endete das Turnier im vergangenen Jahr?

Anfang Mai 2017 war Allendorf/Eder Schauplatz des Turniers mit spannenden Spielen. Auf Kunstrasen gewannen damals die Nachwuchskicker des VfR Volkmarsen. Sie besiegten im Finale mit 1:0 die JSG Friedrichstein. Im Spiel um Platz drei hatte sich Altefeld/Frankenau mit 2:1 gegen den FC Ederbergland durchgesetzt.

Was kann solch ein Turnier bewirken?

Ein Ziel ist es, die Nachwuchsarbeit zu fördern, sagt Schirmherr Rolf Hocke. Das sei dem hessischen Fußball-Verband wichtig. Gastgeber SV Buchenberg schickt mit der JSG Edersee natürlich ein Team ins Rennen, das von Marco Amert trainiert wird.

Wie ist der Ablauf beim Vorrundenturnier?

Zwölf Mannschaften, aufgeteilt in zwei Gruppen (siehe Spielplan), ermitteln in Buchenberg ab 10 Uhr den Gruppensieger. Gespielt wird nach den Regeln der Fair-Play-Liga. Im Endspiel der beiden Gruppenersten (ab 13.45 Uhr) wird schließlich der Vorrundensieger aus Waldeck-Frankenberg ermittelt.

Und wie geht es dann weiter?

Zwischen dem 14. und 28. April werden acht Vorrundenturniere gespielt. Die Sieger, darunter der Gewinner von Buchenberg, ist für die Endrunde qualifiziert. Die wird am 5. Mai beim Vorjahressieger KSV Hessen Kassel auf dem B-Platz am Auestadion ausgetragen. Das Endspiel ist am 12. Mai im Auestadion als Vorspiel der Regionalliga-Partie KSV Hessen gegen Eintracht Stadtallendorf.

Rubriklistenbild: © Graphik: HNA