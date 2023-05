HNA-EAM-Cup: Favorit TSV Besse triumphiert im Finale 2:1 über Melsungen

Von: Sebastian Schmidt

So sehen Sieger aus: Der TSV Besse als Vorrundensieger des HNA-EAM-Cups in Werkel mit (hinten v.l.) Betreuer Markus Flörke, Abdumalek Soufi, Mia Metta, Leon Flörke, Max Sinning, Max Kurzenknabe, Janne Herzog, Niclas Kopke, Trainer Silvio Siebert, (vorne v.l.) Tim Langhammer, Justus Vorpagel, Ilyess Mchayaa, Louis Apel und Miguel Borowski. © Richard Kasiewicz

Die Sonne ist zurück auf den Sportplätzen. Und mit ihr nach drei Jahren Pause der HNA-EAM-Cup. Bestens organisiert vom FC Domstadt Fritzlar ließ die Vorrunde in Werkel keine Wünsche offen.

Melsungen – Das war spannend bis zur letzten Sekunde. Das Finale zwischen den beiden Gruppensiegern. An Dramatik kaum zu überbieten, weil sich mit dem Melsunger FV das effektivste Team und mit dem TSV Besse die spielstärkste Mannschaft gegenüberstanden. Und der Favorit, er wankte.

Die Rollen waren nämlich durchaus klar verteilt. Besse war nicht nur für Klassenleiter Norbert Rieß im Vorfeld der Titelfavorit gewesen. Einfach zu erklären, denn die F-Jugend des TSV war bis zur Winterpause derart überlegen, dass sie nun außer Konkurrenz in der E-Jugend mitspielt. Und auch dort mit 10:1 beim 1. FC Schwalmstadt und gegen den Tabellenzweiten FV FeLoNi mit 7:3 gewann.

Torhüter und Trainer fehlten

Doch beim HNA-EAM-Cup in Werkel waren die Hürden höher. Geschuldet der Konfirmation. Wegen Familienfeiern musste Besse auf seine beiden Torhüter Jacob Nitzer und Mats Pape verzichten. Mats ist der Sohn von Daniel Pape, dem früheren Landesliga-Spieler, der demzufolge als Chef-Trainer ebenso fehlte. Und doch live dabei war – per Videoschalte via Handy.

Daniel Pape sah dabei seine Mannschaft in den ersten Minuten am Drücker. Zweimal klärten die tapferen Melsunger in letzter Sekunde, verhinderten gerade so ein Eigentor. Um dann eiskalt zuzuschlagen. Ecke Safet Shakiroviky, Bennet Zippel war zur Stelle – 1:0 (5.). „Da gingen die Köpfe erst mal runter. Wir hatten kurz einen Hänger“, gab Silvio Siebert ehrlich zu. Der zweite Trainer, der für das 22-köpfige Team zusammen mit den Betreuern Markus Flörke und Andre Langhammer zuständig ist.

Melsungen gnadenlos effektiv

Der Gegner, der offiziell in der Liga als Melsunger FV aufgeführt wird, aber in den Trikots der JSG Melsungen-Körle spielt, machte es clever. Stand defensiv stabil. Bis zur drittletzten Minute. Dann war Louis Apel nur durch ein Foulspiel zu stoppen – und der umsichtige Schiedsrichter Marc Wenzel entschied auf Strafstoß. Diesen verwandelte Max Sinning eiskalt. Und es sollte noch besser kommen für Besse. Die letzte Flanke des Turniers, mustergültig hereingebracht von Tim Langhammer und veredelt per Kopfball von Louis Apel. 2:1. Abpfiff. Grenzenloser Jubel beim TSV, bittere Enttäuschung für das MFV-Team um die Betreuer Martin Böhme, Dustin Derfling und Ahmed Shiko.

Doch, wie hat er den denn eigentlich gemacht, der Louis? Besses Jüngster, der Wirbelwind auf Linksaußen? „Mit Auge“, strahlte der Achtjährige. Und meinte damit weniger, wie klug er gelauert hatte, sondern vor allem, dass er den Ball gar nicht richtig an die Stirn bekam, sondern eben leicht aufs linke Auge. „Hauptsache Tor“, frohlockte der entscheidende junge Mann und schob nach: „Das fühlt sich so cool an, als hätten wir die Champions League gewonnen.“

Louis Apel macht Unterschied

Nun gut, bis dahin sind es noch ein paar Siege und Meisterschaften, aber das nächste Ziel ist bereits definiert: „Wir wollen ins Auestadion“, sagt Trainer Siebert, der sich mit seinem Team für die Endrunde einiges vorgenommen hat. Und auch ein Speziallob verteilen konnte. An Ilyess Mchayaa nämlich. Der sprang für Mats und Jacob im Tor ein und machte seine Sache richtig gut. Eigentlich ist er nämlich Torjäger. Und das hatte er auch in der Vorrunde unter Beweis gestellt, als er Besse in letzter Sekunde gegen die E-Mädchen des TSV Obermelsungen das 2:2 mit einem Fernschuss sicherte. Damit war der Weg geebnet, den das Team um Abwehrchef Max Kurzenknabe auch im Endspiel mit der letzten Aktion zu Ende ging. (von Sebastian Schmidt)