HNA-EAM-Cup: TSV Besse startet als Favorit bei Vorrunde in Werkel

Von: Sebastian Schmidt

Ein starkes Team: Trainer Marc Wenzel (hinten) präsentiert stolz (Mitte von links) Maximilian Kuhn, Phil Kurz, Ben Wagner, Niklas Polakowski, Tim Wenzel, Piet Träbing, (vorne von links) Fabian Köhler, Márcio Campos, Konstantin Bondarenko und Henri König als die F 1 des Gastgebers FC Domstadt Fritzlar. © FC Domstadt Fritzlar

Fokus auf die F-Jugend: Am Sonntag ab 10 Uhr dürfen sich die heimischen Fußball-Talente wieder beim HNA-EAM-Cup beweisen. Drei Jahre Pandemie-Pause enden mit der mit Spannung erwarteten Vorrunde im Fritzlarer Stadtteil Werkel.

Werkel – Für den Schwalm-Eder-Kreis kommt es dabei zu einer Premiere. Denn erstmals messen sich zwölf (statt bisher zehn) Mannschaften. Das war nicht geplant, sondern ist die Folge von zwei Absagen. Also fragte Klassenleiter Norbert Reiß die Vereine nochmal an – und bekam vier weitere Zusagen. Als Konsequenz geht nun jedes Spiel zwölf Minuten ohne Seitenwechsel statt wie bislang zwei Mal acht Minuten.

Die Generalprobe hatten die meisten Teams nach witterungsbedingt schwieriger Vorbereitung am Montag, als es mit den Spielen in den Schwalm-Eder-Kreisklassen los ging. Traditionell lässt es sich Klassenleiter Rieß nicht nehmen, eine Prognose für die Vorrunde des HNA-EAM-Cups abzugeben. „Der Sieg geht nur über Besse. Aber auch Gastgeber Fritzlar traue ich einiges zu“, sagt der 54-Jährige. Da beide Teams in unterschiedliche Gruppen gelost wurden, ist also ein „Traumfinale“ möglich.

Erstmals mit zwölf Teams

Rieß wäre allerdings froh, wenn sich seine Sorgen nicht bestätigen. Denn mit Blick auf alle Jugendklassen macht er seit der Pandemie vermehrt Spielausfälle aus. „Viele haben leider nicht mehr die große Lust auf Fußball wie vor Corona. Die Einstellung hat sich geändert.“ Somit wäre der Klassenleiter schon glücklich, wenn am Sonntag alle zwölf Mannschaften in Werkel antreten.

Auch die Trainer bestätigen die erschwerten Bedingungen. Andreas Freund von der FSG Gudensberg etwa erklärt: „Die Trainingsgestaltung muss qualitativ ansprechend sein, denn andere Hobbys und Sportarten stehen in ständiger Konkurrenz und werben um unsere Talente.“ Süffisant ergänzt Freund: „Aufgrund der guten Entwicklung konnten wir bis jetzt auf Medizinbälle und Waldläufe aber verzichten.“

Finale im Auestadion

Einen weiteren Trend, den Klassenleiter Rieß ausgemacht hat, ist die Folge aus dem großen Jugendturnier. Merke: Wer beim HNA-EAM-Cup erfolgreich ist, holt (wahrscheinlich) weitere Titel in Pokal und Serie. So wie die SG Beiseförth/Malsfeld (inzwischen Fuldalöwen), die 2019 in Malsfeld siegte und seitdem einiges abgeräumt hat.

Wer am Sonntag in Werkel das bessere Ende für sich hat, zieht (ebenso wie ein ausgeloster Vorrunden-Zweiter) in die Endrunde am 13. Mai in Immenhausen ein. Das Finale steigt dann am 20. Mai im Kasseler Auestadion als Vorspiel der Regionalliga-Partie zwischen dem KSV Hessen Kassel und Eintracht Trier. (von Sebastian Schmidt)