HNA/EAM-Cup: JFV Ulfetal gewinnt Kreisentscheid Hersfeld-Rotenburg

So jubeln Sieger: Die F-Junioren des JFV Ulfetal freuen sich über ihren Finalerfolg gegen Hersfeld. Als Kreissieger des HNA/EAM-Junior-Cups fahren sie mit ihrem Trainer Thilo Knaut am 5. Mai zur Endrunde nach Kassel. Foto: Walger

Weiterode. Den F-Junioren-Fußballern des Jugendfördervereins (JFV) Ulftetal gelang am Sonntag beim Kreisturnier des HNA/EAM-Junior-Cups die erfolgreiche Titelverteidigung. Sie qualifizierten sich damit erneut für die Endrunde, die am 5. Mai auf dem B-Platz des Kasseler Auestadions stattfinden wird.

Im Finale, der Neuauflage des Endspiels um die Futsal-kreismeisterschaft, hatten die Ulfetaler gegen den JFV Bad Hersfeld I diesmal mit 2:0 das bessere Ende für sich.

Die Bedingungen waren auf dem Weiteröder Sportgelände waren optimal. Strahlender Sonnenschein, ein reichhaltiges Kuchenbuffet, Pommes und Bratwurst durften natürlich auch nicht fehlen - die zahlreichen Zuschauer fühlten sich sichtlich wohl.

Die stärksten Mannschaften, das zeigte sich spätestens im Halbfinale, erreichten schließlich das Endspiel. Passend dazu: Die Ulfetaler und Hersfelder Spieler liefen zu der Hymne der Champions League ein.

Diese bekannten Klänge beflügelten die Gastgeber offenbar mehr. Denn die Ulfetaler drückten dem Finale ihren Stempel auf. Sie überzeugten mit viel Übersicht und Spielverständnis. Mit einem Lattenknaller stellte Tamo Knaut erstmals seine Gefährlichkeit unter Beweis. David Kehls Direktabnahmen nach Knauts Ecke konnte El Wali Ouariaschi noch abwehren. Bei Talha Dönertas’ Schuss ins kurze Eck auf Vorlage von Noah Akedmir war Hersfelds Keeper dann aber machtlos.

Das Sahnehäubchen dann in der letzten Spielminute: Tamo Knauts traf mit seinem strammen Distanzschuss direkt in den Winkel zur endgültigen Entscheidung. „Natürlich freue ich mich über das schöne Tor, aber auch über unseren Sieg“, so der Filius von Trainer Thilo Knaut.

„Ich hatte meinem Team vorher klargemacht, dass das Thema Halle abgehakt ist, wir die spielerisch bessere Mannschaft sind und dies nur abrufen müssen. Das wurde dann auf dem Feld bestens umgesetzt“, sagte der Übungsleiter nach dem Sieg.

Hersfeld Coach Ralph Quanz räumte ein, dass seine Spieler vielleicht nicht ganz frei in den Köpfen waren. „Wir haben nicht konzentriert genug gespielt und daher dieses Spiel verloren. Wir können aber trotzdem stolz auf den zweiten Platz sein“, sagte Quanz.

Sein Sohn Anakin war es, der mit einem Doppelpack innerhalb von 60 Sekunden im Halbfinale gegen die JSG Geistal den Weg ins Endspiel geebnet hatte. Lukas Frisch konnte zwar den Anschlusstreffer erziele, doch Eleonora Dinqiludi machte mit dem 3:1 alles klar. Apropos Lukas Frisch: Er zeichnete zur Freude seiner Mutter Bianca, die für ihren Mann Alexander die Betreuung übernommen hatte, für alle Geistaler Treffer verantwortlich.

Entsprechend zufrieden war auch Lukas, dem die Anstrengung zwar ins Gesicht geschrieben stand, nachdem er seiner JSG mit seinem 1:0 gegen den JFV Aulatal-Niederaula den dritten Platz beschert hatte.

Am Ende waren aber - wie immer beim HNA/EAM-Junior-Cup - alle kleinen Fußballer Gewinner. Schließlich durften sie alle einen Rucksack mit Präsenten der Namensgeber dieses Turnieres mit nach Hause nehmen. (bt)