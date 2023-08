HNA-Interview des Wochenendes mit Friedhelm Janusch: „Gute Jugendarbeit ist das A und O“

Von: Sebastian Schmidt

Trainer des FV FeLoNi: Friedhelm Janusch © Bernd Krommes

Die Vorfreude auf eine spannende Fußball-Saison ist riesengroß. Reichlich Unterhaltung verspricht die Kreisoberliga Schwalm-Eder. Naturgemäß mit vielen Derbys.

Gensungen – Ein ganz besonderes Nachbarschaftsduell geht am Sonntag (13 Uhr) am Waberner Reiherwald über die Bühne. Denn zu Gast beim TSV Wabern II ist nicht „nur“ mit dem FV FeLoNi (Felsberg/Lohre/Niedervorschütz) der Top-Favorit auf den Aufstieg, sondern damit auch Friedhelm Janusch. Der erfahrene Trainer, der nach zwölf Jahren Tätigkeit außerhalb des Kreises zum Auftakt ausgerechnet zurück an seine alte Wirkungsstätte muss. Denn in Wabern war der 72-Jährige insgesamt 24 Jahre Spieler (Jugend und Senioren) und 18 Jahre Trainer.

Was waren Ihre Gedanken, als feststand, dass es am ersten Spieltag zu Wabern II und im Pokal-Viertelfinale gegen Wabern I geht?

Anscheinend trifft man sich doch immer zweimal (lacht). Bei Wabern II kenne ich groß keinen Spieler. Ich habe die Kreisoberliga kaum beobachtet. Der Fokus liegt auf uns, damit wir in der Liga das erste Spiel gewinnen. Der Pokal ist dann ein Bonus-Spiel.

Seit 2017 ist jedes Jahr ein Schwalm-Eder-Verein aus der Verbandsliga abgestiegen. Erstmals stellt der Kreis noch nicht einmal mehr einen Sechstligisten. Was läuft an der Spitze im Kreis schief?

Es reicht einfach nicht, weil die Kluft zwischen Gruppenliga und Verbandsliga riesig ist. Deswegen bin ich auch ein Verfechter, dass es nur eine Kasseler Gruppenliga geben sollte. Vielleicht dann mit zwei Aufsteigern. Das Niveau hinten in der Tabelle ist einfach zu gering. Wolfhagen ist zuletzt auch deshalb so durchmarschiert, weil die Liga so schwach war. Es ist zwar schön, dass es viele Derbys in der Gruppenliga gibt, aber wer soll denn außer Wabern aufsteigen? Die Mannschaft, die sich mal vier Jahre am Stück in der Verbandsliga halten konnte, war damals Wabern zu meiner Zeit.

Wie könnte es Ihrer Meinung nach besser werden?

Gute Jugendarbeit ist das A und O. Das war damals in Wabern oder auch in Schwalmstadt die Basis. Wo werden die Jungs denn heute noch gefördert? In Felsberg zum Beispiel gibt es wieder Talente von der A-Jugend bis zu den Bambini. Da hat sich einiges getan. Die Jungs müssen es von der Pike auf lernen. Bei vielen Spielern vermisse ich, dass sie an ihre Grenzen gehen und sich beweisen wollen. Willingen etwa ist zuletzt dank seiner Routine drin geblieben. Ebenso Sand, die haben das clever gemacht. Zudem sollte nicht immer alles auf fehlende finanzielle Möglichkeiten runter geredet werden.

Nun also FeLoNi. Was reizt Sie, erstmals einen Kreisoberligisten zu trainieren?

Das ist die häufig gestellteste Frage in letzter Zeit für mich (lacht). Ein ernsthaftes Problem ist es für mich, dass ich nur drei und nicht fünf Spieler einwechseln darf. Es hat mir beim FV aber gefallen, was hier mal nachkommen wird aus der eigenen Jugend. Ich habe mir ein paar Spiele angeguckt und gesagt, da muss sich einiges ändern, wenn ich hier übernehmen soll. Es war klar, dass wir das Team verjüngen und strukturell neu aufbauen müssen. Der Verein wollte Veränderung und ich habe einen großen Kreis an Spielern, die bereit waren, zu kommen. Ehrlich gesagt war ich überrascht, wie viele gleich grünes Licht gegeben haben. Die Spieler wissen, was mit mir geht und was nicht. Umgekehrt hat der Verein aber auch keinen weggeschickt, dafür sind eben einige gegangen.

Wie konnten Sie Spieler wie Can Rommel oder Andrej Lang, die wohl fast jeder Gruppenligist mit Kusshand genommen hätte, vom Projekt begeistern?

Can Rommel kenne ich lange. Ich wollte ihn damals schon nach Sandershausen holen. Er wollte zum Glück auch mal bei mir spielen. Bei Andrej Lang ist es genauso. Beide haben immerhin mal Verbandsliga ein Jahr gespielt. Grundsätzlich gibt es im Fußball Regeln. Sich abmelden, wenn ich mal nicht kann. Mehr mit den Leuten unterhalten und das Drumherum. Die beiden und unser Kapitän Witali Merker sind gestandene Spieler. So sind beide gleich fest als Stützen eingeplant, die bei unseren vielen jungen Spielern vorangehen. Ich würde nie einem Spieler was versprechen, was ich nicht halten kann und brauche keine Selbstdarsteller, sondern eine Mannschaft, wo jeder gern hingeht und die Kameradschaft stimmt.

Ein Name, der überrascht, ist Justin Gümbel. Er wechselte 2021 in die U 17-Bundesliga nach Paderborn und wollte Profi werden. Was macht er nun mit 18 in der Kreisoberliga?

Manchmal ist ein Rückschritt sinnvoll. Justin hat auch noch alle Möglichkeiten, in ein, zwei Jahren auch bei den Senioren höherklassig zu gehen. Für mich ist es durchaus eine Auszeichnung, dass so ein ehrgeiziger Junge bei mir trainieren will. Er ist ja jetzt nicht durchs Raster gefallen, weil er keine Einstellung hätte. Im Gegenteil, das ist ein feiner Junge. Allgemein bin ich von den Charakteren der Spieler bei uns angenehm überrascht.

FeLoNi startet als der große Favorit. Inwieweit nehmen Sie diese Rolle an?

Wir machen uns da keinen Druck. Das ist auch keine Worthülse. Wir sind gewillt, einen Weg mit jungen Spielern zu gehen, die Lust am Fußball haben. Natürlich wollen wir aufsteigen. Alles andere wäre ja ein Witz. Aber es ist eben eine Mannschaft, von der letzte Saison nur ein paar Wenige schon da waren. Doch bislang haben wir uns überraschend gut gefunden. Es stimmt mich optimistisch, wie von den Jungs das Training angenommen wird. Man merkt, dass hier was entstehen könnte mit der guten Jugendarbeit im Hintergrund. Trotzdem wird man hier Geduld haben. Da würde dann nicht die Eder gleich bergauf fließen, wenn mal was nicht klappen sollte. Im Vorstand und in der Sportlichen Leitung sind alles geerdete Leute.

Und wie sind ihre persönlichen Planungen als Trainer?

Fakt ist, dass es meine letzte Trainerstation sein wird. Meine Lizenz läuft in zwei, drei Jahren aus. Irgendwann muss man auch mal loslassen können. Aber ich werde dem Fußball irgendwie erhalten bleiben. Man muss ja auch irgendwo eine Heimat finden. Und da ich in Gensungen lebe, wäre es hier optimal.

Zur Person: Friedhelm Janusch (72) wuchs in Borken-Freudenthal auf und lebt mit seiner Frau Gabriele in Felsberg-Gensungen. Als Fußball-Spieler war er für den TSV Wabern, CSC 03 Kassel und KSV Hessen Kassel im Einsatz. Seit dieser Saison trainiert er den FV FeLoNi. Zuvor war er tätig beim GSV Eintracht Baunatal, TSG Sandershausen, SV Eschwege 07, SG Lossetal, TSV Wabern, TSV Mengsberg und TuSpo Ziegenhain.