Hönebach möchte Eiterfelds Meisterparty verschieben

Der ESV Hönebach trifft auf den Spitzenreiter der Fußball-Kreisoberliga.

Hönebach – VfL Eiterfeld gegen ESV Hönebach - das waren gerade in den 1980er und 1990er Jahren, als Bernd Noll noch das Spiel des ESV lenkte, oft packende Duelle in der Verbandsliga, später in der Bezirksoberliga, die heute Gruppenliga heißt.

Am Sonntag kommt es in der Kreisoberliga (KOL) zu einer Neuauflage. Wenn dann ab 15 Uhr der Ball in Eiterfeld rollt, darf eines erwartet werden: ansehnlicher Fußball. Denn für den steht KOL-Spitzenreiter Eiterfeld/Leimbach genauso wie der ESV Hönebach.

Für die Eiterfelder geht es allerdings um bedeutend mehr. Denn gewinnen sie, dann sind sie Meister und kehren in die Gruppenliga zurück. Die Hönebacher rangeln dagegen im Fernduell mit dem ESV Weiterode um Rang drei.

Das erste Aufeinandertreffen des ESV Hönebach mit der SG Eiterfeld/Leimbach in dieser Saison war ein besonderes. Es fand am 31. August in dem Wildecker Ortsteil statt. Die Gastgeber fügten den Eiterfeldern eine von bislang erst drei Niederlagen zu. Die fiel mit 4:1 auch noch deftig aus.

„Das war unser bestes Saisonspiel“, sagt Bernd Noll, der jetzt im Vorstand des ESV für die sportlichen Belange zuständig ist. Die Hönebacher hatten ihren Gegner fest im Griff. Die entscheidenden Tore zum 2:0 und 3:0 durch Marcel Katzmann fielen allerdings erst, nachdem die Eiterfelder wegen der Ampelkarte gegen Alin Cotan (63.) in Unterzahl geraten waren.

Nach jenem sechsten Spieltag führte der ESV Hönebach gemeinsam mit der FSG Bebra und der SG Dittlofrod/Körnbach die Liga vor Eiterfeld und Aulatal an. Nun können sich die Eiterfelder nicht nur für die 1:4-Schmach revanchieren, sondern zugleich den Titel holen und die Sektkorken knallen lassen.

„Das werden sie bestimmt wollen“, sagt Bernd Noll, „aber dazu gehören immer zwei.“ Soll heißen: Kampflos wird der ESV dem alten Rivalen das Feld nicht überlassen. In den vergangenen Wochen hätten die Eiterfelder auch nicht gerade Angst und Schrecken in der Liga verbreitet, weiß Bernd Noll und schließt daraus: „Da sollte für uns ein Pünktchen drin sein.“

Dass es für die Hönebacher in der Schlussphase der Serie um Platz drei oder vier geht, entspricht den Erwartungen zu Beginn der Runde. „Das hatten wir als Ziel ausgegeben, das ist auch erreicht worden“, sagt Bernd Noll.

Es hätte allerdings durchaus mehr werden können für den ESV. „Nach unserem guten Saisonstart trotz des schweren Auftaktprogramms hatten bei uns bestimmt einige davon geträumt, ganz oben mitzuspielen“, sagt er. Doch dann schlug das Verletzungspech zu. „Teilweise haben acht Spieler gefehlt. Einige hatten schwere Verletzungen und sind heute immer noch nicht bei 100 Prozent“, sagt Bernd Noll. „Unter diesen Umständen muss man mit Platz drei oder vier sehr zufrieden sein.“ So würden es im Verein eigentlich alle Beteiligten sehen.

Bernd Noll geht davon aus, dass die Mannschaft nach der Sommerpause in fast der gleichen Besetzung weitermachen wird. Einen Neuzugang kann der ESV bereits vermelden: Kevin Kunze, der ja aus Hönebach stammt, aber zuletzt für die A-Junioren des JFV Aulatal spielte, wird zu seinem Stammverein zurückkehren.