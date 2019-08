Hönebach und Wildeck im Topduell

Das Wildecker Derby erlebt am Sonntag eine Neuauflage: Der ESV Hönebach (hier in Blau) erwartet die SG Wildeck zum Gipfeltreffen. Diese Szene stammt aus dem jüngsten Duell im Frühjahr 2018. Der ESV gewann es 4:1.

Hönebach – Fußballherz, was willst du mehr? Das könnte man sich fragen, wenn am Sonntag um 15 Uhr in der Fußball-Kreisoberliga der ESV Hönebach die SG Wildeck empfängt. Diesmal hat das Derby noch eine besondere Note: Denn der Tabellenzweite trifft auf den Ersten.

„Mehr geht für einen Fußballfan in der Region nicht. Deshalb würde ich mich über eine endlich wieder mal große Kulisse freuen“, sagt Hönebachs Trainer Tino Jäger.

Seine Elf hat mit drei Siegen aus drei Spielen einen Start nach Maß hingelegt. Jäger war allerdings mit der ersten halben Stunde des jüngsten Auftritts auf der Hohen Luft nicht ganz zufrieden. Da hätten seine Spieler zu viel Respekt gezeigt, dann aber das Heft in die Hand genommen und nicht mehr viel zugelassen.

„Defensiv stehen wir in dieser Saison besser, daran haben wir gearbeitet. Nach vorne wissen wir, dass da immer was geht“ - das Torverhältnis von 8:1 bestätigt ihn. Wohin für den ESV die Reise führe, das werde sich erst nach sechs, sieben Spielen zeigen.

Natürlich soll gegen den Nachbarn SGW der vierte Sieg her. Doch das werde kein Selbstläufer, zumal mit Fabian Budesheim ein Eckpfeiler des Teams fehlt. Ansonsten hat Jäger aber alle Mann an Bord.

Natürlich ist auch SG Wildecks Trainer Mike Lindemann nicht verborgen geblieben, dass ein Spitzenspiel ansteht. Ob es auch eines werde, müsse man aber erst mal abwarten, wiegelt er ab. Er sieht die Hönebacher Gastgeber in der Favoritenrolle, seine Elf habe aber nichts zu verlieren.

Bei besserer Chancenverwertung hätten die bisherigen Erfolge noch deutlicher ausfallen können. Das gelte auch für das 5:3 gegen Bebra. Da hätte sein Team nach der 3:1-Pausenführung in Überzahl schnell für klare Verhältnisse sorgen müssen. Ein weiteres Manko: Man habe den Gegnern durch individuelle Fehler immer wieder Tore ermöglicht. Das gelte es abzustellen.

„Ich weiß schon, was meine Mannschaft kann“, zeigt er sich trotz unnötiger Gegentreffer insgesamt zufrieden. „Die bisher gesammelten Punkte sind allesamt Punkte gegen den Abstieg“, betont Lindemann.

Seine junge Mannschaft hat ihren Anhängern - nach vier Partien ist der Aufsteiger noch immer ungeschlagen - bisher viel Freude bereitet. Auf dieser kleinen Erfolgswelle möchte die SGW gerne weiterreiten und auch in Hönebach bestehen.

Das könnte laut Lindemann auch klappen, „wenn wir einen guten Tag erwischen und hinten keine Böcke schießen“. Ersetzen muss der Coach Urlauber Marco Bode und den gesperrten Fabian Opitz.

Die Voraussetzungen für ein spannendes Wildecker Derby sind gegeben. Der Ausgang erscheint offen. Beim letzten Aufeinandetreffen im Frühjahr 2018 in Hönebach ging es übrigens für den ESV um den Aufstieg und die SG Wildeck gegen den Abstieg. Die Hönebacher gewannen 4:1, wurden am Ende jedoch nur Dritter. Die Wildecker wiederum scheiterten in der Relegation und stiegen in die A-Liga ab.

VON THOMAS BECKER