Hoffnung für den SVB schwindet

Kassel. Eine 0:1-Niederlage kassierte der SV Balhorn als Vertreter des Fußballkreises Hofgeismar-Wolfhagen in der Aufstiegsrunde zur Gruppenliga.

„Der Respekt war zu groß, ansonsten haben wir das ganz ordentlich gemacht“, sagte Balhorns Trainer Christopher Frank nach dem Spiel und fügt hinzu: „Wir geben die Hoffnung nicht auf und haben noch eine Chance.“ Das ist nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel tatsächlich so. Zum einen verlor Kleinalmerode/H./D. gegen Goddelsheim/Münden, so dass die vier Konkurrenten je drei Punkte haben. Balhorn bleibt bei null. Zum anderen gewann Kaufungen sein erstes Relegationsspiel zur Verbandsliga. Steigen die Kaufunger auf, würde Balhorn der zweite Platz genügen. Das jedoch sind viele „Wenns“.

So trauert Frank auch vor allem der Niederlage gegen Kleinalmerode nach. „Es tut uns weh, dass wir da nichts geholt haben.“ Zum BC Sport meint er: „Hut ab sie waren die bessere Mannschaft.“ In der Tat waren sie von Beginn an stärker. Der SVB ergriff hingegen kaum die Initiative und verlor zu viele Bälle in der eigenen Hälfte. Das Tor des Tages fiel in der 18. Minute durch Eugen Klukin. Die Überlegenheit der Gastgeber hielt bis in die Schlussphase an und selbst als die Sportianer nachließen, traute sich Balhorn nicht recht nach vorne. Die größte SVB-Chance vergab der eingewechselte Joscha Fitz, der einen BC-Rückpass abfing. Am Samstag ist Balhorn spielfrei. (mrß)