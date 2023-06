Keine B-Liga, aber nochmal C-Liga

„Ich laufe das Spiel quasi durch“: Horst Wendt spielt mit 57 Jahren immer noch Liga-Fußball

Teilen

Defensivarbeit bevorzugt: Horst Wendt hat auch mit 57 Jahren immer noch Lust auf Fußball. Dieses © Worobiow/Archiv

Ab 30 naht das Karriereende für die meisten Ligakicker. Der Kopf will vielleicht noch, aber die Knochen, Gelenke, Bänder und Sehnen machen nicht mehr so gut mit. Vielleicht noch zwei, drei Jahre Altherren spielen, dann ist aber wirklich Schluss. Wird ja auch langsam Zeit, Platz machen für die Jungen. Horst Wendt sieht das anders.

Neukirchen – Das Alter war und ist für den Mann aus Neukirchen bisher kein Grund, in einer Liga nicht mehr gegen den Ball zu treten. Wendt hat quasi schon zwei Fußballerkarrieren gelebt, denn mit seinen 57 Jahren ist er mit der SG Neukirchen/Sachsenberg II in dieser Saison noch einmal Meister der Kreisliga C geworden – - mittlerweile seine sechste Meisterschaft mit diesem Verein.

Klar, schwirren einem nun Gedanken wie diese durch den Kopf, ja,ja der Alte, der ist bestimmt nur ab und zu mal in den Schlussminuten eingewechselt worden…. Wendt ist weder Joker, noch personeller Notnagel, Wendt ist Stammspieler und war bei fast allen 20 Ligapartien mit dabei von der ersten bis zur 90. Minute.

Wer sich über Wendts gute Fitness wundert oder diese vielleicht sogar bewundert, dem macht er schnell klar, dass er genau das nicht möchte, er will keine Vorzeigekicker sein, er sieht sich auch nicht als Naturwunder, sondern seine lange Fußballkarriere habe er schlicht und einfach seiner Lust auf Laufen zu verdanken, sagt er in einem Tonfall, der ruhig, bescheiden und geerdet klingt. Er sei schon immer ein Bewegungsmensch gewesen, jogge seit Jahrzehnten zwei- bis dreimal die Woche und vermutet, dass ihm zusätzlich positive Gene für den Sport in die Wiege gelegt wurden.

Konditionell so stark wie die jungen Spieler

„Von der Kondition her kann ich mit den jungen Spielern noch locker mithalten, ich laufe das Spiel quasi durch.“ Natürlich hat auch das Glück diese lange Laufbahn begünstigt. Die schweren Sportverletzungen gingen an ihm vorbei. Und nicht einmal am Montagmorgen hört man im Hause Wendt jemanden klagen, dass Knochen und Muskeln vom gestrigen Gekicke schmerzten.

Eine körperliche Schwachstelle hat der 57-Jährige Steuerberater aber schon: Gleich viermal brach er sich das Nasenbein beim Fußball. Dabei gilt er nicht einmal als Kopfballungeheuer, das immer da hin geht, wo es wehtut. Kopfball ist eigentlich gar nicht so sein Ding.

Das Defizit, das alle älteren Spieler irgendwann trifft, geht auch an Wendt nicht vorbei: Er kann dem Tempo der jüngeren Spieler nicht mehr folgen, sein Antritt auf den ersten Metern ist langsamer geworden. Er versuche das mit Auge und Stellungsspiel auszugleichen, erzählt der 57-Jährige bei dem man sich schon fragt, ob ihm am Tag mehr als 24 Stunden zur Verfügung stehen.

Denn Wendt ist nicht nur ein Fußballer, der zweimal pro Woche ins Training geht und öfters joggt, er ist auch Chef eines Steuerbüros mit drei Niederlassungen, Chorleiter in Münden, Vorsitzender und Sänger im Gesangverein Neukirchen, er spielt Sonntag die Orgel in der Medebacher Kirche, sitzt im Stadtparlament als Vorsitzender der Freien Wählergemeinschaft und leitet dort den Haupt- und Finanzausschuss, ist Vorsitzender in der Jagdgenossenschaft und sitzt im Ausschuss der Steuerfachangestellten in NRW.

Keine besonderen Dehnübungen

Aber eins ist Wendt nicht: Er ist kein Sportler, der sich vom technischen und wissenschaftlichen Fortschritt verführen lässt. An seinem Handgelenk hängt keine Uhr, die alle Körperdaten misst, er macht auch keine besonderen Gymnastik- und Dehnübungen oder irgendwelche anderen Körperverrenkungen, die im Internet zu sehen sind und einem eine Leistungsexplosion versprechen.

Wendt hört eigentlich nur auf sich, seinen Körper und sagt dann fünf Worte, die vermutlich auch einen wichtigen Beitrag für seine lange Fußballkarriere leisten: „Ich schone mich auch nicht.“

„Wir waren als jüngere Spieler zuverlässiger“

Wendt wusste bereits als Jugendlicher, wo er auf dem Fußballplatz hingehört: nach hinten. Vom rechten Außenverteidiger hat er sich mittlerweile zum Sechser entwickelt. Und im Spiel nach vorn ist er ehrlich zu sich selbst: „Da gehöre ich nicht hin, mir fehlt der Torinstinkt.“

Er habe in seiner Karriere schon alle Positionen gespielt, auch Torwart, aber nie Mittelstürmer. „Mein Saisonziel lautet immer ein Tor. Das habe ich in diesem Jahr leider nicht geschafft.“



Wendt hat in seinem Fußballerleben schon viele Kicker kommen und gehen sehen. Verliert er nicht den Draht zu den viel jüngeren Teamkollegen? „Wenn man neugierig bleibt und sich Mühe gibt, kann man sich immer unterhalten, zwar nicht mehr über jedes Thema, aber jeder kann sich weiterentwickeln und tolerant sein.“



Allerdings macht ihm schon eine Entwicklung bei den jungen Spielern Sorgen. „Ich denke wir waren als jüngere Spieler zuverlässiger als es die Heutigen sind. Wir wollten Fußball spielen, waren sauer, wenn wir nicht gespielt haben, jetzt muss man nachfragen, ob der Spieler auch zum Spiel kommt.“



Keine B-Liga, aber nochmal C-Liga

Ans Aufhören denkt Wendt aber noch nicht, zwar will er nach dem Aufstieg nicht mit in die B-Liga gehen, aber vermutlich meldet die SG durch den Zugang des TSV Bromskirchen eine dritte Mannschaft an, die wieder in der C-Liga spielen würde. Da wäre Wendt wieder mit dabei. Er muss sich nun nicht mehr mit seiner Familie darüber absprechen. Seine Frau, die im vergangenen Jahr überraschend gestorben ist, habe gewusst, wie sehr er diesen Sport liebe. „Dafür war ich dankbar und ich habe stets versucht, dass ich zumindest am Sonntagabend zu Hause war.“

Sein Sohn und seine Tochter sind aber keine Fußballer geworden. „Vielleicht war ich für sie ein abschreckendes Beispiel“, mutmaßt Papa Wendt und er ist reflektiert genug, um zu wissen. dass die Leidenschaft für den Fußball auch negative Seiten hatte: „Egoistisch bin und war ich genug.“ rsm