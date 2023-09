KSV Baunatal empfängt TuS Dietkirchen: Im Parkstadion eine Macht

Von: Pascal Spindler

Daheim nur schwer zu schlagen: Die Mannschaft des KSV Baunatal ist in der Hessenliga seit sechs Heimspielen unbezwungen. © Andreas Fischer

Der KSV Baunatal erwartet Schlusslicht TuS Dietkirchen zum Heimspiel im Parkstadion. In dem ist der Hessenligist seit sechs Spielen unbesiegt. Aber: Die letzte Niederlage gab es ausgerechnet gegen einen Tabellenletzten.

Baunatal – Tobias Nebe grübelt und grübelt. Es dauert ein bisschen, bis der Trainer des KSV Baunatal eine Antwort findet, ehe er etwas unsicher spekuliert und sagt: „Die müsste im Spiel gegen Steinbach II gewesen sein“. Recht hat er. Doch was war denn da in der Partie gegen die Reserve des Südwest-Regionalligisten aus dem Hochtaunuskreis? Beim Aufeinandertreffen im April dieses Jahres? Das 1:2 gegen Steinbach II war die bislang letzte Niederlage, die die Hessenliga-Fußballer vor heimischer Kulisse kassierten. „Wusste ich es doch“, sagt Nebe, der am Samstag mit seiner Mannschaft ab 14 Uhr auf den TuS Dietkirchen trifft – ein Heimspiel im Parkstadion. Punkte sind also nahezu sicher, oder?

Es ist fast so zu erwarten, schließlich sind die Baunataler zuhause eine wahre Macht. Sechs Hessenliga-Heimspiele in Folge haben sie vor eigenem Publikum gepunktet. „Ich denke, das liegt vor allem daran, weil Partien im Parkstadion für uns natürlich immer deutlich angenehmer sind als die in der Fremde. Wir haben ein super Stadion, tolle Fans. Dazu einen gepflegten, großen Platz, auf dem wir gern spielen, und der oft lange Anfahrtsweg zu den Auswärtsspielen fällt auch noch weg“, sagt Nebe.

Tatsächlich stellt der KSV den nördlichsten aller Hessenligisten, abgesehen vom SV Adler Weidenhausen tummeln sich alle anderen Kontrahenten deutlich südlicher, viele davon im Rhein-Main-Gebiet. Bedeutet: Nahezu jedes Auswärtsspiel ist für die Baunataler mit einer längeren Anreise verbunden. Umgekehrt bedeutet das natürlich auch: Viele Teams, die nach Baunatal kommen, sind solch lange Auswärtsfahrten nicht gewohnt, haben deshalb mitunter müdere Beine. „Das kann schon ein Vorteil sein, allerdings sind die Distanzen auch nicht immer riesig“, sagt Nebe.

Letzte Niederlage zuhause gegen Tabellenletzten

Das Team aus Dietkirchen wird am Samstag rund zwei Stunden unterwegs sein, etwa 175 Straßenkilometer sind es bis zum Parkstadion, wo die Mannschaft von Trainer Steffen Moritz den ersten Saisonsieg einfahren möchte. Und die Dietkirchener können für die Baunataler wirklich zur Gefahr werden.

Als die VW-Städter im April gegen den mittlerweile abgestiegenen SV Steinbach II verloren, war die Mannschaft Tabellenletzter, eine Niederlage war nicht zu erwarten. Jetzt reist Dietkirchen als Schlusslicht nach Nordhessen. „Wir tun uns gegen solche Teams etwas schwer. Wir haben viel Ballbesitz, der Gegner steht tief. Da müssen wir geduldig nach Lösungen suchen und gierig auf Tore sein, ohne dabei unsere Restverteidigung zu vernachlässigen. Das wird die Aufgabe sein, um Dietkirchen zu schlagen“, sagt Nebe.

Verzichten muss der Trainer dabei auf die gesperrten Julian Berninger-Bosshammer und Kapitän Daniel Borgardt sowie auf Abwehrspieler Niklas Künzel, der sich einen Bänderriss zugezogen hat und mindestens vier Wochen ausfallen wird. „Das ist schade, weil er super in Form war“, sagt Nebe. Neuzugang Silas Hagemann könnte indes bereits im Kader stehen.

