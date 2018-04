Immenhausen knapp am Sieg vorbei

Reichensachen. Fußball-Gruppenligist TSV Immenhausen scheint die Talsohle durchschritten zu haben.

Nach der enttäuschenden Vorstellung an Ostern gegen Kleinalmerod und der beachtlichen Leistung beim 1:2 gegen Hombressen/Udenhausen gab es am Sonntag in Reichensachsen ein 2:2 (1:1).

Die Mannschaft habe eine tolle Einstellung an den Tag gelegt, lobte Trainer Bernd Hüter nach dem Abpfiff. Und: „Wir hätten einen Sieg verdient gehabt. Es hätte leicht 4:1 oder 5:1 für uns ausgehen können. Deshalb haben wir nicht einen Punkt gewonnen, sondern zwei verloren.“ Das war umso bittterer weil es kurz vor Schluss fiel – ein Freistoßtor nach einem unnötigen Foul. Die TSV brachte sich so um den Lohn von 90 guten Spielminuten. Die Begegnung begann nach dem Geschmack der Immenhäuser. Nach einer Minute schnappte sich Güney den Ball, zog ab und der Ball zappelte im Netz. Auch in der Folgezeit blieb die TSV - vor allem durch Konter - gefährlich. Ein zweiter Treffer gelang allerdings nicht. Stattdessen musste sie kurz vor der Pause den Ausgleich durch Timo Söhngen (45.) hinnehmen.

Auch nach dem Wechsel blieben die Gäste gefährlich. Zwei Tore wurden nicht gegeben. „Ich will nicht hadern, wir hätten auch so gewinnen müssen“ sagte Hüter. Danach sah es dann nach dem 2:1 durch Patrick Rühl auch aus, ehe der Freistoß von Tonic Binneberg kurz vor Schluss die Träume zunichte machte. Torwart Brancazzu, der eine fehlerfrei Partie bot, war machtlos.

TSV: Brancazzu - Niazi Yar, Stern, A. Schreder, T. Schroeder - Siebert, N. Schröder, Sommer, Rühl, - Humburg, Güney. (mrß)