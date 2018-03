Immenhausen und Grebenstein spielen Samstag nicht, Deisel darf ran

Widrige Platzverhältnisse: Im Fußballkreis Hofgeismar/Wolfhagen gibt es am Wochenende kein komplettes Programm.

Das Wetter fordert weiter sein Tribut. Im Fußballkreis Hofgeismar/Wolfhagen wurden weitere Fußballspiele abgesagt. Die Gruppenligisten Grebenstein (gegen Reichensachsen) und Immenhausen (gegen Heiligenrode) spielen heute nicht.

Die Begegnungen fallen den Witterungsbedingungen zum Opfer. Nicht so die A-Liga-Partie in Deisel. Beim TSV rollt heute Nachmittag der Ball. Gegner ist der SV Espenau. Die Sonntags-Begegnungen TSV Schöneberg gegen SG Diemeltal und TSV Immenhausen II gegen TSV Fürstenwald indes fallen aus. Eine Klasse höher (Kreisoberliga) wurde schon am Freitag die Begegnung von Elbetal gegen Zierenberg abgesagt.

In derB-Liga wurden die Spiele TSG Hofgeismar gegen Obermeiser/Westuffeln II und Elbetal II gegen Zierenberg II gestrichen.

Die Frauen von Calden werden heute ihr Heimspiel in der Hessenliga gegen Großenenglis ebenfalls nicht austragen. Pausieren müssen auch die Kickerinnen von Calden II sowie die der SG Landau/Wolfhagen, deren Partie in Hombressen abgesetzt wurde.

In der C-Liga der Männer fallen folgende Spiele aus: Deisel II - Kickers Wolfhagen, Hofgeismar II - Hombressen/Udenhausen III, Schöneberg II - Diemeltal II und Mariendorf - Holzhausen II.