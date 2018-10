Immer am Ball

Wenn einer für die Entwicklung des Kirchditmolder Fußball-Gruppenligisten VfL Kassel steht, dann ist dies Afewerki Andezion, Teil des Trainer-Duos zusammen mit Thomas Kunze.

Am kommenden Sonntag steht er mit seinem Team ab 15 Uhr am Hochzeitsweg in der Partie gegen den KSV Hessen Kassel II wieder im Mittelpunkt des Geschehens.

Der 43 Jahre alte Andezion, den alle nur Forki nennen, steht als Sinnbild für die Entwicklung des VfL Kassel. So übernahm der dreifache fache Familienvater, seinen Klub des Herzens als er in der Spielzeit 15/16 mit dem Rücken zur Wand stand und mit ihm am Ende der Spielzeit den Weg in die Kreisoberliga antrat.

Zusammen mit seinem gleichaltrigen Kumpel Thomas Kunze machte er sich ran und baute ein neues Team auf. Im Mittelpunkt der Personalplanungen stand ganz klar der eigene Nachwuchs.

Und so kam es auch, jetzt sind junge hungrige Flitzer am Hochzeitsweg anzutreffen. Ein Jahr galt es sich in der Kreisoberliga zu finden, dann im Zweiten wurde souverän der Aufstieg geschafft. Der Mannschaft gelang es eine ganze Spielzeit, ohne Niederlage zu bleiben. 28 Siege und zwei Remis lautete die Bilanz in der vergangenen Spielzeit.

Als Neuling hatten es die Kirchditmolder mit ihrer jungen Mannschaft nicht leicht in der neuen Liga Fuß zu fassen, doch die Trainer bewahrten Ruhe. Am siebten Spieltag gelang der erste Sieg und nun schwimmt das Team auf einer Welle der Begeisterung.

„Zuletzt gelangen vier Siege in Serie und die soll auch gegen die Junglöwen nicht reißen“, sagt Andezion, der in der Partie auf Junglöwen-Coach Thorsten Hirdes trifft. Mit ihm spielte er zunächst in der Jugend des KSV zusammen, später dann noch zwei Jahre bei den Amateuren. Der Kontakt zwischen den beiden Freunden ist in all den Jahren nie abgebrochen, heute treffen sie sich ohnehin, wenn es heißt in der Brück-Elf auf Torejagd zu gehen. Aber nicht nur dort, Andezion ist auch jeden Dienstag beim KSV anzutreffen, denn der viel beschäftigte Mann ist bei den Löwen auch noch Trainer der F2, wo sein Sohn Hiabel dem runden Leder hinterher Jagd. Wenn Hirdes zum Training kommt, geht er, um den Platz zu räumen. Schnell wird noch über den nächsten Gegner des VfL gesprochen, weil die Junglöwen immer eine Woche vorher mit dem Team die Klingen kreuzen. Doch das ist es noch nicht, denn mittwochs wird noch in Nordshausen, wo er wohnt, bei den Altherren vorbeigeschaut und am Wochenende ist der Beschäftigte von VW immer auf irgendeinem Sportplatz anzutreffen.

Und Sonntag nun sollen seine Jungs Revanche für die 2:5-Pleite in der Hinrunde nehmen.