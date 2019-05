Türkgücü quält sich zum Derby-Sieg

Die Fußball-Gruppenliga befindet sich auf der Zielgeraden. Am Sonntag gab es noch einmal das türkische Derby zwischen Türkgücü und Bosporus. Aber auch sonst passierte einiges. Unser Überblick:

SV Türkgücü - FC Bosporus 2:1 (0:1). Das hatte sich der Tabellenzweite von Trainer Hüseyin Üstün leichter vorgestellt, doch es sollte sich bewahrheiten, Derbys haben ihre eigenen Gesetze. „Nachdem wir in den ersten 15 Minuten drei klare Chancen liegengelassen haben, wurde unser Spiel verkrampfter“, stellte ein sichtlich erleichterter Coach nach dem nervenaufreibenden Derby fest. In der Tat: der als Absteiger feststehende Nachbar ging nach gut einer halben Stunde mit seiner ersten Chance durch Awed Berhane Gebremichael mit 1:0 in Führung. Fortan hielt der FCB die Zügel fest in der Hand. Erst gegen Ende der Partie nahm der Druck auf das Gäste-Tor zu. Nach einer ungewollten Kopfballvorlage der Bosporus-Abwehr fiel das Leder Atakan Özdemir vor die Füße, der zum 1:1-Ausgleich einschob (76.). Nur vier Minuten später machte Routinier Yasin Bingül mit seinem Treffer zum 2:1 alles klar.

Die letzten zehn Minuten musste der SVT in Unterzahl überstehen, da Abwehrrecke Kevin Janek mit einer Bänderverletzung vom Feld musste. Tore: 0:1 Gebremichael (32.), 1:1 Özdemir (76.), 2:1 Bingül (80.).

TSV Rothwesten - SG Wettesingen/Br./O. 5:1 (1:0). Mit diesem deutlichen Pflichtsieg hielt sich die Mannschaft um Trainer Patrick Klein die Option um Platz zwei in der Abschlusstabelle offen. Allerdings ist der TSV aber auf ein Stolpern von Konkurrent Türkgücü im letzten Punktspiel angewiesen. Tore:1:0, 3:1, 4:1 Pietri (35., 78., 90.), 2:0 Trabner (69.), 2:1 Kühne (77.), 5:1 Ullrich (90.+2).

TSV Heiligenrode - SG Hombressen/Udenhausen 3:2 (2:0).Wer hätte das gedacht: Der Abstiegskandidat schlägt in einer bis zuletzt spannenden Partie Meister und Aufsteiger Hombressen/Udenhausen und verbesserte damit schlagartig seine Position im letzten Punktspiel in Wettesingen/Br./O. Nachdem die SG in Rothwesten den Kürzeren zog, reicht den Niestetalern kommendes Wochenende ein Remis um die Liga zu halten. Trainer Marco Burghardt sollte Recht behalten, als er im Vorfeld des Krachers sagte: „Ich bin von meiner Mannschaft überzeugt, dass sie auch gegen die SG besteht.“ Ja, die Heiligenröder mussten eigentlich nur am Ende der Partie um die Punkte bangen, ansonsten hatte das Team alles im Griff. Tore: 1:0 Henkel (22.), 2:0 Joedecke (34.), 3:0 Hille (52.), 3:1 Geulke (72.), 3:2 Speer (77.). Rot: Mirwald (H./90.+3)

FSK Vollmarshausen - OSC Vellmar II 4:2 (1:1). Gefeierter Held an der Erlenstraße war in der bis zuletzt spannenden Partie gegen OSC Vellmar II Tom Zappe. Der Mittelfeldspieler war mit drei Treffern maßgeblich am Sieg der Vollmarshäuser beteiligt und sicherte damit seinem Team den Klassenerhalt.Tore: 1:0, 2:1, 4:2 Zappe (31., 54., 90.), 1:1, 3:2 Kleinschmidt (38., 76.), §:3:1 Henning (64.).