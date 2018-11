Derby ist ein Topspiel

Ein starker Rückhalt: Der Hertingshäuser Torhüter Cedric Götz kassierte in dieser Saison erst 15 Gegentore. Auch im Derby gegen Rengershausen will er eine gute Leistung zeigen.

Wenn in Hertingshausen am Sonntag (14.45 Uhr) der heimische TSV und der Tuspo Rengershausen aufeinandertreffen, ist das nicht nur ein Baunataler Derby.

Sondern auch die Partie zwischen dem ungeschlagenen Spitzenreiter und dem Tabellendritten. Fünf Dinge, die vor dem Topspiel in der Fußball-Kreisoberliga auffallen.

1.Die Trainer:Bei den Gastgebern hat seit Saisonbeginn Mario Bierschenk das Sagen. Der 52 Jahre alte Coach kam von A-Ligist TSV Besse an den Werraweg. Bierschenk steht für eine offensive Spielweise, 74 Tore seiner Mannschaft belegen das.

Ulrich Becker ist nun im zweiten Jahr Coach bei Konkurrent Tuspo Rengershausen. Der Trainer kam zu Beginn der vergangenen Spielzeit vom SSV Sand zum Tuspo. Neben den Senioren trainiert der 44-Jährige auch die F-Jugend des Vereins, für die sein Sohn spielt.

2.Die Torjäger: Der Rengershäuser Stürmer Daniel Lauer hat in dieser Saison bereits 25 Tore erzielt – nach 18 Spielen ist das eine beachtliche Leistung. Und doch ist einer besser: Maik Ciba, der Konkurrent vom Gegner Hertingshausen. Ciba liegt mit 38 Toren an der Spitze der Torjägerliste. Zum Derby kommen beide Torjäger mit der Empfehlung von drei Toren am vergangenen Spieltag.

3.Die Torhüter: Bei den Platzherren hat sich der 20-jährige Cedric Götz einen Namen gemacht. Nur 15 Gegentore sprechen da eine deutliche Sprache. Götz war im Juli 2016 von der A-Jugend des KSV Baunatal zum TSV gewechselt. In den letzten Jahren hatte Rengershausen auf der Torhüterposition so seine Schwierigkeiten. Mit Benjamin Bobsin ist das nun Geschichte. Der 29 Jahre Torhüter war zusammen mit Daniel Lauer von der TSG Fürstenhagen an den Waldsportplatz gewechselt.

4. Die Spielphilosophie:Hertingshausen ist ein Team, das seine Spielweise offensiv ausgerichtet hat. Dazu ist die Mannschaft seit dieser Saison gefestigt. Norman Prantschke ordnet die Defensive, während Martin Pierog Denker und Lenker ist. Nicht ganz so offensiv ist der Tuspo ausgerichtet, wenngleich 9:1-, 8:0- und 8:2-Siege ihre eigene Sprache sprechen. Durchweg ist der Tuspo die erfahrenere Mannschaft, mit Abwehrstratege Konstantin Schaab und den routinierten Enver Gül sowie Isi Kilicaslan im Mittelfeld.

5.Die Zielsetzungen: Von vornherein hat keine der Mannschaften den Aufstieg geplant, doch unisono sagen beide Trainer: „Wir nehmen es, wie es kommt.“ Aber ärgern wollen sie auf alle Fälle den BC Sport. Fotos: Jan Wendt