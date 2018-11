Im Stadion am Schwimmbad kommt es in der Fußball-Verbandsliga (Samstag, 14.30 Uhr) zum Duell der Hessenliga-Absteiger OSC und SV Steinbach.

Vor der Partie sprachen wir mit Vellmars Coach Jörg Müller.

Herr Müller, Sie sind seit Juli beim OSC Vellmar im Amt, wie lautet Ihr bisheriges Fazit?

Jörg Müller: Eine Mannschaft, die abgestiegen ist, muss sich natürlich erst finden. Wir wussten aber, dass es kein Selbstläufer wird. Hinzu kam ein verkorkster Saisonstart mit nur zwei Punkten aus fünf Spielen. Dann haben wir uns gefunden, wie zwölf Punkte aus sechs Partien verdeutlichen. Leider konnten wir vor allem zum Saisonstart kaum einmal mehrere Spiele in Folge mit der gleichen Formation bestreiten. Mittlerweile aber läuft es, und wir stecken auch mal ein mit Pech verlorenes Spiel weg. Insgesamt bin ich nicht unzufrieden, die Fehler sind analysiert, die Mentalität stimmt, die Mannschaft lebt.

Wäre mehr drin gewesen als der achte Tabellenplatz?

Müller: Ein klares Ja, wenn nicht ständig Schlüsselspieler wie Simon Kauf, Oliver Scherer oder Sebastian Wagener längerfristig ausgefallen wären. Es hat natürlich seine Zeit gedauert, bis unsere jungen Leute wie David Kunz sich dem Niveau der höheren Spielklasse angepasst hatten.

Die letzte Partie steht an gegen Steinbach, den Mitabsteiger aus der Hessenliga. Was ist gegen diesen Gegner möglich?

Müller: Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Gegner nach dem Abstieg nicht an Qualität verloren hat. Damit ist schon alles über Steinbach gesagt. Fakt ist, wer Meister werden will, muss erst mal an diesem erfahrenen Team vorbei.

Wie ist die Personallage vor der Begegnung?

Müller: Enes Glogic plagen Probleme in der Wadenmuskulatur, Maik Sieberts Oberschenkelmuskulatur bereitet uns ebenso Sorgen. Dennoch sind die beiden für Samstag noch nicht abgeschrieben. Tolga Yantut ist grippemäßig noch geschwächt. Sebastian Ullrich hingegen fällt verletzungsbedingt länger aus.

Sind personelle Veränderungen in der Winterpause vorgesehen?

Müller: Änderungen im Kader sind durchaus möglich, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.

Was ist für Ihr Team in der Restrunde noch möglich?

Müller: Ausschlaggebend wird sicher auch der Ausgang der Partie am Samstag gegen Steinbach sein. Alle Mannschaften liegen noch so dicht beieinander, dass es noch eine ganze Zeit dauern wird, bis Vorentscheidungen über Auf- und Abstieg gefallen sind.