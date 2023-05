Jede Menge Erfahrung: FV FeLoNi hat einen neuen Trainer

Von: Sebastian Schmidt

Teilen

Leidenschaftlich: Friedhelm Janusch wird Trainer bei FeLoNi. © Richard Kasiewicz

Bei Kreisoberligist FV FeLoNi ist die Nachfolge des zum Saisonende scheidenden Trainer Björn Kördel geregelt. Der Fußball-Verein aus Felsberg, Lohre und Niedervorschütz setzt auf die Karte Erfahrung. Denn Friedhelm Janusch übernimmt.

Felsberg – „Wir wollen mehr Identität mit dem Verein schaffen“, erklärt der 72-Jährige. Den Kontakt stellte Roland Borrmann her. Der frühere Regionalliga-Torwart spielte unter Janusch beim TSV Wabern, wo der Gensunger bis 2011 tätig war – in Summe 24 Jahre als Spieler und 18 Jahre als Trainer. Anschließend coachte er die SG Lossetal (2011/12), SV 07 Eschwege (2012 - 2015), TSG Sandershausen (2015 - 2019) und seit der Winterpause den GSV Eintracht Baunatal.

In Baunatal war Janusch trotz des fast schon sicheren zweiten Platzes vor zehn Tagen freigestellt worden. „Sportlich hatten wir uns mehr erwartet“, betont der erfahrene Trainer, der ansonsten nichts mehr zur Trennung sagen möchte und sich vielmehr auf die neue Aufgabe in der kommenden Saison beim FV freut.

Gute Jugendarbeit dank Borrmann

„Der Verein ist bereit, einiges anders zu machen. Klar ist, dass wir zurück in die Gruppenliga wollen, aber das müssen wir nicht sofort schaffen“, erklärt Janusch und führt bereits erste Gespräche mit potenziellen Neuzugängen. Zur neuen Identität sollen dann mittelfristig die eigenen Jugendlichen beitragen.

Und hier kommt Borrmann ins Spiel, der weiterhin auch Co-Trainer von Jörg Müller beim Verbandsligisten OSC Vellmar ist. Denn der einstige Top-Torhüter und Lehrer hat Freude an der Jugendarbeit gefunden. Aktuell betreut er die B-Jugend des FV, in der auch sein Sohn Finn spielt. Dieser Jahrgang rückt ab dem Sommer in die A-Jugend auf. Janusch wird die Entwicklung der Talente um Torjäger Louis Wicke ab sofort ganz genau verfolgen. (von Sebastian Schmidt)