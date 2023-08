Jennifer Cramer vor dem Saisonstart

Jennifer Cramer führt den Ball eng am Fuß © imago oliver baumgart

Jennifer Cramer startet mit Turbine Potsdam in die neue Saison der 2. Frauenfußball Bundesliga.

Potsdam – Deutscher Meister. Als Jennifer Cramer am 28. Mai 2012 in der 72. Minute eingewechselt wird, ist die Partie gegen Lokomotive Leipzig bereits entschieden. Die Birkenbringhäuserin ist, wie im Vorjahr, mit Turbine Potsdam Deutscher Frauenfußballmeister geworden.

Elf Jahre ist dies nun her und Jennifer Cramer konnte mit dem Europameistertitel 2013 sogar noch eine größere Trophäe einfahren. In diesen elf Jahren hat sich der Frauenfußball verändert. In der vergangenen Saison ist Turbine Potsdam, einer der wenigen reinen Frauenfußballvereine ohne Männerfußballabteilung, aus der Bundesliga abgestiegen. Wieder mit Jennifer Cramer, die, mit verletzungsbedingter Unterbrechung und einer Halbserie in Italien, ihrem Verein treu geblieben ist. „Das war mein erster Abstieg, da knabbert man schon dran“, sagt die heute 30-jährige. Doch auch an ihr sind die Veränderungen nicht vorbeigegangen: „Der Frauenfußball hat sich zum positiven entwickelt. Auch bei der WM sieht man, dass das Niveau allgemein gestiegen ist. Es gibt nicht mehr so viele hohe Ergebnisse“, nennt Cramer die Vorteile der Entwicklung.

Die Veränderungen sind auch in der ersten und zweiten Bundesliga spürbar: „Wenn Männervereine dahinterstecken, ist oft viel Geld im Spiel. Die Zweite Liga ist in diesem Jahr die stärkste aller Zeiten“, so Cramer über das Ziel Wiederaufstieg, das im Verein umherschwirrt.

Spiel als Schiedsrichterin geleitet

Sie selbst versucht vornewegzugehen. Sie möchte Verantwortung übernehmen und die Mannschaft führen. Um sich selbst weiterzuentwickeln, hat die Abwehrspielerin in diesem Jahr die B+ Trainerlizenz erfolgreich absolviert. Außerdem hat Cramer an einem DFB-Projekt zum Jahr des Schiedsrichters und für mehr Frauen im Fußball teilgenommen. Dafür durfte sie, wie auch die Bundesligaprofis Anton Stach und Nils Petersen, eine Frauen-Landesligapartie als Schiedsrichterin leiten und hat hierbei wertvolle Erfahrungen sammeln können: „Ich bin selbst eine impulsive Spielerin und oft schnell beim Schiedsrichter. Dieser Rollentausch hat mir die andere Seite gezeigt und mich gelehrt, wie schnell so eine Situation vorüber ist und man entscheiden muss“, kann Cramer die Leistung der Schiedsrichter nun noch besser einschätzen.

Auf die neue, persönlich ihre erste, Zweitligasaison freut sich Cramer: „Ich bin gut durch die Vorbereitung gekommen und auch als Mannschaft war diese erfolgreich. Die letzten beiden Testspiele lassen Positives erwarten.“ Auch im Training stellt sie nur wenige Unterschiede fest: „Unser Trainingspensum hat sich gegenüber der Bundesliga nicht verändert.“ Am ersten Spieltag muss Turbine Potsdam direkt zum Mitabsteiger SV Meppen, ein echter Gradmesser.

Auch für ihre persönliche Zukunft hat sich die Europameisterin noch einiges vorgenommen: „Ich möchte so lange spielen wie die Knochen es mitmachen“ Ihr Vertrag bei Turbine Potsdam läuft bis zum Ende der Saison. Aufgrund ihrer Anstellung bei der Polizei, wo sie als Kommissarin arbeitet, und der Mitgliedschaft in der Sportfördergruppe der Polizei ist ein Wohnortwechsel, der sich bei einem Vereinswechsel nicht vermeiden ließe, jedoch nicht so einfach zu realisieren. Doch auch das sieht Cramer entspannt. „Im Sommer werden wir sehen was passiert, ich halte mir da alles offen“, schließt sie auch einen Vereinswechsel, aber auch eine Vertragsverlängerung nicht aus.

Nur eines weiß sie für die Zukunft sicher: „Ich möchte auch nach meiner Karriere im Fußball arbeiten. Ohne geht nicht.“ Und bevor es so weit ist, möchte sie mit Turbine Potsdam aufsteigen. Und feiern. Wie damals im Mai 2012.