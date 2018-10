Jörg Müller: Vorteil CSC 03

Es ist ein Derby und ein Spitzenspiel zugleich. Überraschungs-Tabellenführer TSG Sandershausen empfängt am Sonntag ab 15 Uhr den CSC 03 Kassel in der Fußball-Verbandsliga. Jörg Müller, Trainer des Ligarivalen SV Kaufungen 07, vergleicht die beiden Mannschaften.

Die Torhüter

Jörg Müller:Bei beiden Mannschaften stehen mit Maik De Coster (Sandershausen) und dem jungen Lukas Rudolph gute Torhüter zwischen den Pfosten. Obwohl der ehemalige Hessenliga-Torhüter des FSC Lohfelden, De Coster, über die größere Erfahrung verfügt, steht ihm der 21 Jahre alte Youngster im Kasten der Rothosen in nichts nach.

unentschieden

Die Abwehr

Müller: Die Defensive der Gastgeber ist nur schwer zu überwinden, wie die nur 12 Gegentore - die wenigsten der Liga- deutlich ausdrücken. Mit dem Aufsteiger der Saison Marcel Grosse hat sich die TSG vor allem in der Innenverteidigung zusätzlich stabilisiert. Grosse und Schumann ergänzen sich gut. Die größere Erfahrung spricht allerdings für die Rothosen vom CSC 03, die mit Tim Metzner, Lars Frerking, Jan Iksal und David Simoneit, den der Trainer für den langzeitverletzten Gianluca Mareska nach links hinten gezogen hat, gut aufgestellt sind. Hier hat der Coach mit Pere Pavic und Simon Probst noch starke Einzelspieler in der Hinterhand.

Vorteil: CSC 03

Das Mittelfeld

Müller:Dieser Mannschaftsteil ist sicher das Prunkstück der beiden Klubs. Bei den Gastgebern ist Christopher Minne absoluter Fixpunkt, dem seit Saisonbeginn der ehemalige Schwalmstädter Kevin Kutzner zur Seite steht. Beide ergänzen sich ohne große Worte. Hinzu kommt als zentraler Offensivspieler Felix Bredow, der mit Übersicht und seiner Schnelligkeit glänzt. Zudem ist Bredow im Torabschluss konsequenter geworden. Aufseiten der Gäste stehen die hessenligaligaerprobten Moritz Murawski, Christoph Reuter auf den Sechserpositionen den Gastgebern in Nichts nach. Zu diesen beiden gesellt sich mit dem 31 Jahre alten Christian Käthner der Kopf des Teams. Käthner glänzt nicht nur mit Übersicht, sondern ist mit sechs Treffern auch erfolgreichster Torschütze des Tabellenfünften.

unentschieden

Der Angriff

Müller: Sehr wahrscheinlich treten beide Teams mit einer zentralen Spitze an und werden die Außenbahnen komplett offensiv ausrichten. Bei Sandershausen steht mit Tobias Rühlmann ein Schlitzohr in forderster Front, der es trotz wochenlanger Sperre immerhin auf fünf Treffer gebracht hat. Auf den Bahnen versuchen Felix Stengele und Sascha Hebold in den Rücken der gegnerischen Abwehr zu kommen. Luca Del Colle spielte sich bei den Gästen in den letzten Wochen in der Spitze ins Rampenlicht. Unterstützt wird er auf den Flügeln von Manuel Schmidt, der zuletzt groß auftrumpfte, und dem ehemaligen Baunataler Maximilian Werner.

Vorteil: CSC 03

DIE TAKTIK

Müller: Tabellenführer Sandershausen spielt eher auf Ballsicherung, greift erst kurz vor der Mittellinie an, postiert das gesamte Team hinter dem Ball und setzt auf das schnelle Umschaltspiel. Die Gäste hingegen suchen eher den Weg mit der gesamten Mannschaft auf der gesamten Breite des Spielfelds nach vorn. Die Mannschaft bietet in der Offensive die größere Vielfalt und hat damit mehr Lösungen parat.

unentschieden

Die Trainer

Müller: Über die beiden Trainerfüchse könnte man Romane erzählen. Friedhelm Janusch und Lothar Alexi sind im heimischen Fußball Kapazitäten ihrer Zunft. Beide haben mit unterschiedlichsten Klubs große Erfolge gefeiert. Es ist ihnen bei jedem ihrer Klubs gelungen, ihnen ihren Stempel aufzudrücken.

unentschieden

das Fazit

Müller: Ich sehe trotz des Heimvorteils von Tabellenführer Sandershausen ein leichtes Plus für den Klub vom Kreisel, weil er im Gesamtbild der Spieler in den unterschiedlichen Mannschaftsteilen über mehr Erfahrung verfügt.

Vorteil: CSC 03