JSG Bebra und ESV Weiterode gewinnen die Derbys

Fußball aktuell HEF-ROF

+ Pech: Bebras Torjäger Bekim Mustafi setzt hier beim Freistoß den Ball ans Lattemkreuz des Kastens der SG Rotenburg/Lispenhausen. Foto: Walger

Rotenburg. Nachdem am Freitag zahlreiche Fußballspiele in Waldhessen ausgefallen waren, rollte am heutigen Sonntag der Ball wieder wie vorgesehen. In den Nachbarschafts-Duellen der Kreisoberliga gingen die SG Wildeck und die SG Rotenburg/Lispenhausen leer aus.