C-Jugend des TuSpo Mengeringhausen siegt 3:2 - und steigt trotzdem ab

Sieht ein bisschen aus wie Kung-Fu: Eitratals Torwart Maximilian Mohr klärt vor Justus Zürker vom TuSpo, Gästespieler Maxim Vogt (13) beobachtet die Szene, die keine Verletzungen hinterließ. © bb

Ein 3:2 über Eitratal hat nicht gereicht. Die C-Junioren des TuSpo Mengeringhausen steigen aus der Fußball-Verbandsliga ab.

Mengeringhausen – Obwohl sie ihr letztes Saisonspiel mit 3:2 (0:1) gegen die JSG Eitratal für sich entschieden, bleiben die Grün-Weißen Drittletzter der Tabelle, weil Konkurrent JSG Flieden/Schweben etwas überraschend mit 4:2 bei den Spfr./BG Marburg siegte.

Bei hohen Temperaturen bot das Spiel zunächst keine großen Höhepunkte. Eine Ausnahme: Nach einem Eckball konnte der TuSpo nicht klären und Adam Pfalz traf mühelos zum 0:1 (33.). Die zweite Halbzeit wollte der TuSpo offensiver angehen, bekam jedoch schnell das nächste Gegentor: Vom Anstoß weg erzielte Gabriel Köller das 2:0 für Eitratal.

Der Klassenerhalt und der Erfolg zum Saisonausstand waren jetzt in weite Ferne gerückt. Die Heimelf zeigte jedoch Charakter, kämpfte und gab nicht auf. Sie setzte die Eitrataler in deren Hälfte fest und ließ kaum Entlastungsaktionen zu.

Der Lohn kam prompt, der starke Justus Zürker setzte sich durch, flankte und Mats Wilke traf zum Anschluss (44.). Der nächste Angriff führte zum Ausgleich, nach schöner Vorarbeit lief Arash Nazeri allein auf den Torhüter zu und vollendete (47.). Der TuSpo drückte weiter – und ließ den Siegtreffer folgen. Fynn Becker erzielte per Freistoß das :2 (54.).

Weitere Chancen für einen höheren Erfolg ließen die Mengeringhäuser ungenutzt. So mussten sie in der Nachspielzeit noch einmal zittern, als Gabriel Köller aus kurzer Distanz zum Abschluss kam, Torhüter Lenny Depuydt aber reflexartig abwehrte. Obwohl es am Ende nicht zum Klassenerhalt reichte, feierten die Spieler mit ihren Trainern eine außergewöhnliche Saison – und einige Abschiede.

Michael Briehl hört als Trainer der TuSpo-C-Junioren auf. Torhüter Jacob Münnich wechselt in die Hessenliga zum KSV Baunatal, Justus Zürker geht zurück zum TSV Korbach und Arash Nazeri will sich entweder Baunatal oder dem KSV Hessen Kassel anschließen. Die übrigen Spieler werden in der neuen Saison in der Gruppenliga starten: Der Jahrgang 2008 wechselt zur B-Jugend der JSG Twistesee, der Jahrgang 2009 bildet den Kern der künftigen C-Jugend. (dv)