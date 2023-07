Gladbacher A-Jugend testet am Dienstag gegen den SC Willingen

Von: Thorsten Spohr

Teilen

Schon fast Tradition: Immer wieder kommen Mannschaften von Borussia Mönchengladbach nach Willingen. Unser Archivbild stammt aus dem Jahr 2021 und zeigt eine Szene aus dem Test gegen die U 23 des Bundesligisten: Der Gladbacher Steffen Meuer im Duell mit den Willingern Sean Querl (rechts) und Jonathan Vach (links). Archi © Worobiow

Fußball-Verbandsligist SC Willingen testet am Dienstag Abend gegen die U 19 des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.

Willingen – Gastspiele von Borussia Mönchengladbach in Willingen haben mittlerweile schon Tradition. Auch in diesem Jahr hat sich ein Team des Fußball-Bundesligisten zu einem Testspiel im Upland angekündigt. Am Dienstag Abend testet die A-Jugend der Fohlen gegen den Verbandsligisten SC Willingen. Anpfiff im Uplandstadion ist um 19 Uhr.

Der Nachwuchs der Fohlen, der vom ehemaligen Profi Oliver Kirch trainiert wird, absolviert derzeit ein Trainingslager im Upland und bereitet sich auf die neue Saison in der Bundesliga West vor. In der vergangenen Saison wurde das Team dort Sechster. Zu Stande kam das Testspiel durch die Kontakte von SCW-Vorstandsmitglied Thomas Querl.

„Gerade für mich als Willingen-Neuling ist das Testspiel ein tolles Erlebnis“, freut sich SCW-Trainer Jens Rüppel auf eine „Partie gegen Spieler, die man in ein paar Jahren vielleicht mal im Fernsehen wiedersehen wird“. Die Upländer werden der Gladbacher A-Jugend ein gemischtes Team von Spielern aus erster und zweiter Mannschaft entgegenstellen. Stammspieler wie Jan Henrik Vogel (Achillessehne) oder Matthias Bott (Knieprobleme) sind weiterhin angeschlagen, Florian Heine befindet sich wie andere Akteuere derzeit auch im Urlaub.

Rüppel nimmt die personelle Situation, so wie sie derzeit ist und beklagt sich nicht. Er schaut lieber auf die Akteuere, die da sind. „Für alle neuen Spieler, aber auch Spieler der Reserve, wird es ein richtiges Erlebnis sein, gegen so eine Mannschaft zu spielen.“

Das Spiel gegen den Gladbacher Nachwuchs sei in der Vorbereitung eine Bonuspartie. „Da kann man eigentlich nur lernen“, weiß der Trainer. Dennoch will Rüppel auch ein paar Dinge von seinen Spielern sehen, wobei es vor allem um Grundsätzliches, als um taktische Erkenntnisse geht.

Mit Kampfgeist und mannschaftliche Geschlossenheit soll gemeinsam versucht werden, den taktischen Rahmen umzusetzen, um am Ende mit einem ordentlichen Ergebnis aus dem Spiel zu gehen.

„Eigentlich genau das, was Willingen zum Beispiel beim Relegationsspiel gegen Hessen Kassel II gezeigt hat.“ Wobei Rüppel sich natürlich darüber im klaren ist, dass sein Team in der Testpartie gegen die Borussia eher nicht mit einem Sieg rechnen kann. „Gladbach wird uns überlegen sein“, verrät der SCW-Trainer nichts wirklich überraschendes. „Aber ich bin mir sicher, dass sich alle bei uns, vor allem unsere Neuzugänge, in diesem Spiel den Hintern aufreißen werden.“