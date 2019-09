Nach Beekmann droht bei der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen auch Fuchs auszufallen

A-Jugend-Bundesliga

+ © Richard Kasiewicz Julian Fuchs © Richard Kasiewicz

Melsungen – Machen sie’s nochmal? In der letzten Spielzeit feierten die Handballer der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen beim TSV Bayer Dormagen den Einzug ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaft. Nun müssen sie in der A-Jugend-Bundesliga wieder bei den Nordrhein-Westfalen antreten (So. 15.30 Uhr).