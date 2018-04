A-Junioren: KSV Hessen unterliegt Spitzenreiter FSV Frankfurt

Kassel. Unglücklich lief es für die A-Junioren des KSV Hessen Kassel am Ostersonntag im Heimspiel der Fußball-Hessenliga gegen den unangefochtenen Spitzenreiter.

Nach einer starken, aber aus Gastgeber-Sicht torlosen ersten Halbzeit, unterlagen die Junglöwen dem FSV Frankfurt am Ende 0:2 (0:0). Der Tabellenführer hingegen feierte nach Treffern in der 73. und 86. Minute seinen nun schon 14. Dreier in Folge.

„Den Gästen hat man schon die Kaltschnäuzigkeit eines Spitzenreiters angemerkt. Wir waren vor allem in Bezug auf die Chancenverwertung in der ersten Hälfte einen Tick zu naiv“, erklärte Trainer Christian Andrecht. „Frankfurt hat uns aber nicht auseinandergenommen. Es war vielmehr ein Spiel auf Augenhöhe. Ein 0:0 oder 1:1 wäre das gerechtere Ergebnis gewesen.“

Zu Beginn war der KSV auf dem G-Platz präsenter, gewann fast alle ersten und zweiten Bälle. Marcel Fischer (12.), Soleyman Rahmani (18.) und Joannis Mitrou (27.) kamen zwar zu guten Chancen, schlossen diese aber nicht zwingend genug ab. „Frankfurt hätte sich nicht beschweren können, wenn wir zur Halbzeit geführt hätten“, sagte Andrecht.

Nach der Pause erhöhten die Gäste dann allerdings den Druck. Und nach einer Grätsche von Mitrou erkannte der Schiedsrichter auf Elfmeter, den der FSV zur Führung nutzte (73.). Die Kasseler machten auf, fingen sich aber das spielentscheidende 0:2 (86.). Luca Wendel war nach einer „Kerze“ der KSV-Abwehr weggerutscht, ein FSV-Akteur kam völlig frei zum Abschluss. (srx)

Kassel:Neumann – Bannenberg, Urban, Wendel, Koch – Durna, Berninger, Vald. Kodra, Mitrou – Fischer, Rahmani (77. Özdemir).

