Aufsteiger verpasst Anschluss

A-Junioren: SG Reinhardshagen/Immenhausen verliert gegen FC Homberg 4:7

A-Junioren - Gruppenliga: SG Reinhardshagen/Immenhausen - FC Homberg 4:7 (1:3). Die Chance am Gegner vorbeizuziehen und den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herzustellen, wurde vom Aufsteiger leider verpasst. Früh waren die Gäste nach den Toren von Luca Eckhardt (2) und Arnold Gerber davongezogen, bevor die Heimelf ins Spiel fand. Andre Paar verkürzte vor der Pause und ließ Hoffnung aufkeimen. Dieses Tor gab sichtlich Rückenwind, die Gastgeber kamen stark aus der Kabine und schafften innerhalb von fünf Minuten den Ausgleich, zunächst unterlief Homberg ein Eigentor, dann besorgte Andre Paar das 3:3. Der psychologische Vorteil lag nun auf Seiten der JSG, doch wurde dieser nicht genutzt. Arnold Gerber und Tim Lossek brachte den FCH wieder mit zwei Toren nach vorne und von diesem Nackenschlag sollte sich Reinhardshagen/Immenhausen nicht mehr erholen. In der Schlussphase legten Nick Mehrwald und Moritz Kretschmer für die Gäste nach, Jan Paar traf schließ noch zur Ergebniskosmetik