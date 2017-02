B-Junioren starten schon

Kassel/Baunatal. Mit den B-Junioren des KSV Baunatal startet bereits am morgigen Samstag (12.30 Uhr bei Rot-Weiß Frankfurt) ein Jugendfußball-Hessenligist aus der Region in das Pflichtspieljahr 2017. Wir haben uns bei den Trainern der Mannschaften des KSV Hessen und KSV Baunatal umgehört, wie die Vorbereitung gelaufen ist, was sich personell getan hat und welches ihre Ziele sind.

• KSV Hessen (U15): Personell gibt es mit Defensivspieler Ludwig Deichmann vom SC Paderborn bei den kleinen Löwen einen Neuzugang zu vermelden. Trainer Christian Andrecht legte in der Vorbereitung besonderen Augenmerk auf das dynamische Umschalten von Fünfer- auf Dreierkette. Die Kasseler (7. Platz/27:18 Tore/24 Punkte) haben aktuell einen relativ komfortable Vorsprung von sechs Punkten auf den Achten VfB Gießen. „Wir wollen schon versuchen, noch unter die Top vier oder fünf zu rutschen“, sagt Andrecht.

• KSV Baunatal (U15): Die Baunataler C-Junioren (4./33:20/32) haben Lion Semic in der Winterpause aus der eigenen U 14 hochgezogen. Die VW-Städter bestritten acht Hallenturniere, von denen sie drei gewannen. „Unser Ziel ist es, mindestens unter die ersten Drei zu kommen“, sagt Trainer Daniel Christl, der seine Jungs vergangenes Wochenende zu einem Trainingslager in Rostock gebeten hatte. Acht Thaiboxen-Einheiten sorgten in der Vorbereitung für die Entwicklung des Kampfgeistes, um den Sieben-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer Wehen noch aufzuholen.

• KSV Baunatal (U17): Die Baunataler Jungs (11./18:22/12), die aktuell als Viertletzter einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge haben, sind in bisher drei Tests ungeschlagen geblieben. Mit Berke Durak stieß aus Paderborn ein Innenverteidiger dazu. Mit Tarik Aksogan verließ ein Spieler den Verein. „Defensiv müssen wir weiter so kompakt wie bisher stehen, aber mit mehr Mut agieren sowie vorn die finalen Pässe besser spielen und effektiver abschließen“, sagt Jens Helmerich, der seine U17 sogar zu zwei Trainingslagern gebeten hat.

• KSV Hessen (U17): Eine Woche nach der Baunataler U17 startet der Kasseler KSV (4./33:22/26) am 25. Februar mit einem Heimspiel gegen Rosenhöhe in die Restrunde. Neu zu den Junglöwen dazu gestoßen ist mit Mustafa Hamidi ein Defensivakteur, der schon Jugendländerspiele für Usbekistan bestritten hat. „Wir wollen möglichst mit einem Sieg starten, um dann im darauf folgenden Derby gegen Baunatal mit breiter Brust auftreten zu können“, sagt Co-Trainer Aydin Gür. Die Kasseler befinden sich als Vierter auf Schlagdistanz zum Dritten Eintracht Frankfurt und zum Zweiten Darmstadt 98.

• KSV Hessen (U19): Schwer trifft die Kasseler A-Junioren (5./39:32/23) der vier- bis sechswöchige Ausfall ihres Sechsers Brian Schwechel. Der angehende U-19-Nationalspieler zog sich eine Bänderverletzung zu. Bislang kassierte der KSV im Schnitt 2,3 Gegentore pro Partie, hat aber andererseits mit Tjarde Bandowski (12 Treffer) den Liga-Toptorjäger in seinen Reihen. „Wir müssen vor allem die Anzahl der Gegentore reduzieren“, sagt Trainer Alfons Noja. In der Liga visieren die Junglöwen den in der Saison 2015/16 aufgestellten vereinseigenen Punkterekord (39) an.

Von Sebastian A. Reichert