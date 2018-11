FSV-Jugend bleibt an der Spitze

Gruppenliga: A-Junioren gewinnen 4:1 – B-Junioren holen Punkte bei Bad Arolsen/Landau

+ Brachte Wolfhagens A-Jugend in Führung: Abdulghani Alhamad (links) traf zum 1:0. Am Ende siegte der FSV mit 4:1. Archiv-Foto: Michl

Hofgeismar/Wolfhagen. Die in die Gruppenliga aufgestiegenen A-Junioren des FSV Wolfhagen sorgen weiterhin für Furore. Mit einem 4:1 (0:0)-Heimsieg gegen die JSG Rhena/Lelbach/Meineringhausen blieben die Jungwölfe auch in ihrem elften Punktspiel ungeschlagen (neun Siege, zwei Remis) und führen damit die Tabelle an. In der Erfolgsspur blieben auch die Wolfhager B-Junioren, die bei der JSG Bad Arolsen/Landau mit 3:0 die Oberhand behielten. Dagegen kassierte die Wolfhager C-Jugend als bisheriger Gruppenliga-Tabellenführer die erste Saisonniederlage.