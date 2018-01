Mehrere Entscheidungen

Jagd nach dem Ball: Mächtig rund geht es am Wochenende in den Sporthallen in Witzenhausen und Sontra, wo drei Futsal-Hallenkreismeister in den Altersklassen der B-, C- und D-Junioren ermittelt werden. Foto: nh

Witzenhausen. Gleich drei Futsal-Hallenmeister werden am kommenden Wochenende in Nachwuchsklassen in den Sporthallen in Witzenhausen und Sontra ermittelt. Während die B-Junioren am Sonntag in Witzenhausen um die entscheidenden Punkte kämpfen, ist die Halle in Sontra Schauplatz der Titelkämpfe der C-Junioren (Samstag) und D-Junioren (Sonntag).

„Der Weg zur Meisterschaft bei den B-Junioren führt nur über den Titelverteidiger JFV Werra-Meißner Eschwege“, ist sich Kreisjugendwart Ralf Dippel nach den bisher ausgetragenen Begegnungen in der Vor- und Zwischenrunde sicher.

Der Jugendförderverein blieb in den fünf Spielen der Zwischenrunde unbesiegt und gab nur beim 0:0-Unentschieden gegen die TSG Bad Sooden-Allendorf Punkte ab. Dies bedeutete mit 13 Zählern den Gruppensieg vor der JSG Sontra/Wichmannshausen/H./N./U. (10) und der TSG Bad Sooden-Allendorf (9).

Parallel zeigte auch die JSG Hebenshausen/Werra eine starke Leistung, gewann alle fünf Partien und lag am Ende mit 15 Punkten klar vor dem SV Reichensachsen (10) und der JSG Witzenhausen/Großalmerode (8).

Die Endrunde in Witzenhausen wird am Sonntag in zwei Gruppen ausgetragen. In der Gruppe D stehen sich ab 10 Uhr die JFV Werra-Meißner Eschwege II, JSG Hebenshausen/Werra, JSG Lossetal/Lichtenau II, JSG Sontra/Wichmannshausen/H./N./U. und der SV Reichensachsen gegenüber.

In der Gruppe E treffen ab 10.13 Uhr JFV Werra-Meißner Eschwege I, JSG Lossetal/Lichtenau I, JSG Witzenhausen/Großalmerode, SV Reichensachsen und die TSG Bad Sooden-Allendorf aufeinander.

Zwei Gruppen

Auch die Endrunde der C-Junioren in Sontra wird am Samstag zunächst in zwei Gruppen ausgetragen. Ab 10 Uhr spielen die JSG Hebenshausen/Werra, die JSG Lossetal/Lichtenau II, JSG Witzenhausen/Großalmerode, SSV Witzenhausen und die TSG Bad Sooden-Allendorf in der Gruppe 1. Die Parallelgruppe (ab 10.11 Uhr) setzt sich aus JFV Werra-Meißner Eschwege I, JSG Hebenshausen/Werra II, der stark eingeschätzten JSG Lossetal/Lichtenau, JSG Meißnerland und dem SV Reichensachsen zusammen. Außerdem findet in Sontra am Sonntag ab 10 Uhr die Entscheidung bei den D-Junioren statt.

Die E-Junioren spielen am Sonntag in Hessisch Lichtenau und am 17. Februar in Sontra Vorrunden. Die Endrunde wird am 25. Februar in Witzenhausen ausgetragen (red)