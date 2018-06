Meister TSV Heiligenrode fehlt die Spielpraxis

Niestetal. Sie sind Meister der Fußball-Kreisliga. Obwohl sie in diesem Jahr nur drei Partien austrugen. Nun spielen die A-Junioren des TSV Heiligenrode um den Gruppenliga-Aufstieg. Was ist denn da los?

Bestreitet man ein wichtiges Spiel, geht man gern gut vorbereitet hinein. Auch die Heiligenröder. Dementsprechend taten sie im Training alles. Doch ihnen fehlt die Spielpraxis. Zwar dominierte der TSV die Kreisliga, gab keinen Punkt ab und weist ein Torverhältnis von 98:7 auf. Aber letztmals stand der Meister vor vier Wochen beim 7:0-Erfolg bei Eintracht Baunatal auf dem Platz. Und davor seit der Winterpause nur zwei mal. Am Samstag ab 16 Uhr wird es ernst. In Guxhagen trifft die Elf von Trainer Patrick Fehr auf den Vertreter des Schwalm-Eder-Kreises, die SG Guxhagen/Körle/Fuldabrück. Nur der Gewinner steigt auf.

Warum aber bestritten die Heiligenröder insgesamt nur 13 von 22 Partien? Vier Vereine zogen während der Saison zurück, andere sagten kurzfristig aus Spielermangel oder sonstigen Gründen ab. „Es ist lästig, wenn man vorbereitet ist und doch nicht spielt. Außerdem gewinnen wir lieber auf dem Platz als am Grünen Tisch. Wir haben dann halt ein paar Extra-Trainingseinheiten eingelegt“, sagt Kapitän Marvin Freitag.

Auch mit der ersten und zweiten Mannschaft gab es gemeinsames Training. Dennoch sind die Bedingungen nicht günstig für die Heiligenröder. „Es ist schon eine Kunst, die Spannung so lange hochzuhalten. Für die Jungs fühlt es sich manchmal so an, als wäre bereits Saisonende“, sagt Fehr. Zumal der Konkurrenzkampf im kleinen Kader nicht groß ist.

Schwer zu beurteilen sind die Chancen des TSV in den Aufstiegsspielen. „Es wird schwer. Aber wenn wir komplett sind, sollten wir trotz der Umstände leicht favorisiert sein“, sagt Patrick Fehr. Immerhin können die Heiligenröder diesmal sicher davon ausgehen, dass die Partie stattfindet.

Einen Trost gäbe es im Fall des Aufstiegs: In der Gruppenliga sagen weniger Gegner die Spiele ab. Ein weiteres Ärgernis ließe sich schon vorher beseitigen. „Wir hätten gern die 100-Tore-Marke geknackt. Wegen der Absagen hat das bisher nicht geklappt“, sagt Freitag. In den Aufstiegsspielen sollten die zwei fehlenden Tore machbar sein. Fotos: privat