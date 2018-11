0:4! Eintracht Northeim geht gegen Hildesheim baden

C-Jugend fährt im zwölften Spiel den zwölften Sieg ein

Keine Punkte: Die Northeimer A-Jugendlichen um Valentin Miehe enttäuschten am Samstag gegen Hildesheim.

Eine so nicht unbedingt zu erwartende 0:4-Heimniederlage hat der FC Eintracht Northeim am Samstag in der Fußball-Niedersachsenliga der A-Junioren kassiert.