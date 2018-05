05-Junioren 0:5 und ein Abstieg

Göttingen. Böse Pleite für die A-Junioren von Göttingen 05 in der Fußball-Niedersachsenliga! Gegen den MTV Treubund Lüneburg gab es eine unerwartete 0:5-Niederlage. Die B-Junioren

A-Junioren

Göttingen 05 - MTV Treubund Lüneburg 0:5 (0:3). Doppelter Doppelschlag für die gegen den Abstieg kämpfenden Lüneburger. Abdul Gafar Abdul Rauf markierte den ersten und dritten Treffer für den MTV, Luca Rudloff traf zum 4:0 und 5:0. Zur Halbzeit war im Prinzip schon die Messe gelesen. „Wir waren nur die ersten 15 Minuten gut“, gab 05-Coach Nils Leunig zu. „Das einzig Positive war, dass wir nicht noch höher verloren haben.“ Allerdings waren aus dem 19er--Kader sechs Spieler verletzt, darunter Torjäger auch Lennart Sieburg, der sich im Donnerstagstraining eine Sprunggelenksverletzung zuzog. Auch Zlatoudis, Tacke und Hartwig fehlten. Auch durch die Tatsache, dass 05 schon vor dem Anpfiff den Klassenerhalt geschafft hatte, trug nicht gerade zur Motivation bei, so Leunig. Nach 30 Minuten musste auch noch Simeon Dähling verletzt vom Feld. So wurde das letzte Heimspiel der Schwarz-Gelben letztlich zu einer einzigen Enttäuschung. Die letzten drei Partien bestreiten die Göttinger nun auswärts in Vorsfelde, Georgsmarienhütte und Westercelle. - Tore: 0:1, Rauf (22.), 0:2 Tan (25.), 0:3 Rauf (36.), 0:4 Rudloff (68.), 0:5 Rudloff (74.).

B-Junioren

VfB Fallersleben - Göttingen 05 4:3 (1:0). Nach der 14. Saison-Niederlage im 21. Spiel ist der Abstieg der Mannschaft von Trainer Arunas Zekas besiegelt. Nach 64 Minuten beim Tabellenletzten 0:4 zurückzuliegen, war erneut kein Ruhmesblatt für die Göttinger. Erst in den letzten zwölf Minuten gestalteten sie das Resultat zumindest noch etwas freundlicher. Das letzte Heimspiel gegen Osnabrück und zwei Auswärtsspiele bei Calenberger Land und in Westercelle folgen noch.

Trainer Zekas und sein Sohn Lukas konnten den Abstieg nicht verhindern, nachdem sie den Job von Richard Moritz übernommen hatten. Offen noch, wer kommende Saison in der Landesliga an der Seitenlinie steht. - Tore: 1:0 Maziemke (3.), 2:0 Kusber (52.), 3:0 Kusber (63.), 4:0 Schreiber (64.), 4:1 Kaplan (69.), 4:2 Overkamp (72.), 4:3 Senel (80.,+1). (haz/gsd-nh)