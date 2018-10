17:1! Eintracht Northeim im Torrausch

Dank des souveränen Heimsieges gegen Schlusslicht Verden ist Eintracht Northeim auf Platz drei der Fußball-Niedersachsenliga der A-Junioren gesprungen.

Während die C-Junioren ein regelrechtes Torfeuerwerk abbrannten, hatte die B1 in Osnabrück keine Chance.

A-Jgd. Niedersachsenliga

Eintracht Northeim – JFV Verden/Brunsbrock 4:1 (3:1).Northeim machte dort weiter, wo man zuletzt in Lüneburg aufgehört hatte. Auch wenn Verden ein paar Gelegenheiten hatte, so lag das Chancenplus doch klar bei der Eintracht. Nach diesem Sieg geht die Truppe selbstbewusst ins Derby am nächsten Samstag beim 1. SC Göttingen 05. - Tore: 0:1 Sievers (24.), 1:1 Miehe (28.), 2:1/3:1 Defli (39./42.), 4:1 Miehe (53.).

A-Junioren Bezirksliga

JFV Eichsfeld – JSG Uslar/Solling 1:0 (0:0). Wieder kein Sieg für Uslar, das mittlerweile seit sechs Spielen auf einen Dreier wartet. Der Treffer fiel ausgerechnet in den Schlussminuten, nachdem die Heimelf kurz zuvor noch einen Handelfmeter verschossen hatte. - Tor: 1:0 Köhne (90.+1).

JSG Auetal-Altes Amt – TSG Bad Harzburg 1:2 (1:1). Trotz des Auetaler Frühstarts ging der Sieg letzten Endes doch an Bad Harzburg. Auf zwei schnelle Tore folgte sehr spät der Siegtreffer für den Gast. - Tore: 1:0 Laue (1.), 1:1 Weiske (8.), 1:2 Rimbach (90.+1).

JFV Rhume-Oder – SVG Göttingen 4:1 (2:0). - Tore: 1:0/2:0 Bode (11./20.), 3:0 Wassmann (56.), 4:0 Richert (58.), 4:1 Thöne (81.).

B-Jgd. Niedersachsenliga

VfL Osnabrück II – Eintracht Northeim 6:1 (3:0). Der Abstand zu den sicheren Mittelfeldplätzen wächst weiter. Für Northeim ist die Pleite beim Tabellenzweiten bereits die fünfte Niederlage im achten Spiel. Als nächstes geht es gegen den unteren Tabellennachbarn Eintracht Braunschweig II (Sa. 16 Uhr). - Tore: 1:0 Moulai (3.), 2:0 Meyer (24.), 3:0 Moulai (38.), 4:0/5:0 Yüksekdag (49./57.), 5:1 Malina (63.), 6:1 Drees (70.).

B-Junioren Bezirksliga

SC Hainberg – Eintracht Northeim II 1:1 (1:1).Die Northeimer lieferten auf den Zietenterrassen eine gute Partie ab, verpassten es aber gerade nach der Pause, eine der sich zahlreich bietenden Chancen zum Siegtreffer zu nutzen. Das einzige Gästetor gelang dem aufgerückten Innenverteidiger Leon Scholz per Kopf nach einem Freistoß von Jannes Metje. - Tore: 1:0 Marks (13.), 1:1 Scholz (28.).

C-Junioren Bezirksliga

Eintracht Northeim – TSG Bad Harzburg 17:1 (5:0).Schon zur Halbzeit sah es nach einer deutlichen Angelegenheit aus, doch nach Wiederanpfiff gab es nochmal eine Leistungssteigerung der haushoch überlegenen Gastgeber. Herausragend dabei die Abschlussqualitäten von Tarek Moussa und Daniel Junge, die sieben, beziehungsweise sechs Mal erfolgreich waren gegen das überforderte Schlusslicht. - Tore: 1:0 Moussa (3.), 2:0 Junge (12.), 3:0 Aleksandrov (20.), 4:0 Moussa (29.), 5:0 Aleksandrov (35.), 5:1 (37.), 6:1/7:1 Peinemann (38./39.), 8:1/9:1/10:1 Junge (40./41./45.), 11:1/12:1 Moussa (52./57.), 13:1/14:1 Junge (58./63.), 15:1/16:1/17:1 Moussa (65./67./70.). (ymi)