2:0 im Jugend-Derby: Göttingen 05 effektiver als Eintracht Northeim

© A.T. da Silva/gsd

Göttingen. Die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren hat gegen das Team mit den meisten Toren 2:0 gewonnen – so kann man den Sieg von Göttingen 05 im Südniedersachsen-Derby gegen Nachbar Eintracht Northeim beschreiben.

Gut 200 Zuschauer sahen die Treffer von Jannik Hartwig und Simeon Dähling in der ersten Halbzeit.

„Wir haben zurecht verloren“, räumten Northeim Trainer Oliver Gremmes und Michel Tappe ein. Ihr Göttinger Gegenüber Nils Leunig führte die größere Effektivität als Erfolgsfaktor an, was zweifellos richtig war. „Endlich mal haben wir unsere Chancen genutzt“, meinte auch Leunigs rechte Hand Jürgen Bock.

Und zwar schon sehr früh im Match: Nach sieben Minuten köpfte Jannik Hartwig die Führung für die Schwarz-Gelben nach einer Ecke von Florschütz. Eintracht-Torwart Tim Tautermann griff dabei über, sah dabei nicht glücklich aus, meinte Gremmes. Nach 26 Minuten chipte Simeon Dähling den Ball ins lange Eck an den rechten Innenpfosten – das 2:0.

Die Northeimer hatten zwar mehr vom Spiel, ließen den Ball gefällig laufen, doch glasklare Tormöglichkeiten ergaben sich daraus kaum bis gar nicht. Die beste für Eintracht hatte noch Retwan Delfi, den auch 05-Coach Leunig lobend herausstrich.

Nach dem Wechsel agierten die Göttinger im Defensivverbund überwiegend mit einer Fünferkette und machten den drängenden Northeimern so das (Angriffs-)Leben schwer. Selten vermochten sich die Gäste durchzusetzen. Stattdessen kamen die tief stehenden 05er nun wiederholt zu Kontersituationen über den schnellen Dähling, der in der 66., 76. und 88. Minute vor dem dritten 05-Treffer stand. Alles Anrennen der Eintrachtler half am Ende nichts mehr.

„Ein verdienter Sieg“, fasste 05-Kapitän Hartwig zusammen. „Wir waren 90 Minuten das bessere Team, haben hinten nichts anbrennen zu lassen.“ Northeims Trainer Gremmes: „Das 1:0 ist zu früh gefallen, danach hat es 05 dann clever gemacht. Das war nicht unser Niveau wie sonst.“ Nils Leunig: „Aus einer geordneten Abwehr haben wir immer wieder Nadelstiche gesetzt.“ (haz/gsd)