A-Jugend jubelt, B-Junioren gehen unter

Göttingen. Die A-Junioren von Göttingen 05 bleiben in der Erfolgsspur und gewannen in der Niedersachsenliga auch ihr erstes Auswärtsspiel bei Arminia Hannover mit 4:3. Die B-Junioren kassierten dagegen ein 2:13-Debakel gegen FT Braunschweig.

A-Junioren

Arminia Hannover - Göttingen 05 3:4 (1:2). 05 bleibt auch im ersten Auswärtsspiel der neuen Saison seiner Erfolgssträhne treu. Mit dem 9:1 im Pokal gegen Arminia im Kopf startete man gut, führte 2:0, fühlte sich dann aber zu sicher. „Wir haben zu wenig investiert“, meinte Trainer Nils Leunig. Die Arminen drehten das Match „wie im Rausch“, so der Coach. „Dann hat uns die Rote Karte gegen Frimpong aber den A… gerettet“, so Leunig weiter. Nach Frimpongs vermeintlicher Tätlichkeit spielte 05 den Gastgeber 15 Minuten an die Wand. „Wir haben die Schlagzahl nochmal erhöht“, sagte Leunig. Kurz vor Schluss ließ Zlatoudis die 05er jubeln. - Tore: 0:1 Wobst (8.), 0:2 Frimpong (21.), 1:2 Ehrhardt (35.), 2:2 Schimmer (57.), 3:2 Canbaz (77.), 3:3 Florschütz (80./FE), 3:4 Zlatoudis (88.). - Rote Karte: Frimpong (05).

B-Junioren

Göttingen 05 - FT Braunschweig 2:13 (1:5). „35 Minuten haben wir mitgehalten, dann hat sich unser Torwart verletzt“, so der neue 05-Coach Richard Moritz. Fabian Sündram musste nach 28 Minuten wegen Verdachts auf Gehirnerschütterung raus, Verteidiger Ole Casper ging ins Tor. In den Minuten vor der Pause kassierte 05 dann noch fünf Gegentore. „Wir haben uns gegen die starken Braunschweiger teilweise völlig aufgegeben“, monierte Moritz. „Darüber war ich sauer.“ Der Trainer mit Galgenhumor: „Schlechter kann’s nicht werden. Wir müssen die Moral hochhalten.“ - Tore: 0:1 Demirci (34.), 0:2 Homann (38.), 0:3 Siranadis (39., 40+1.), 1:4 Breithaupt (40+3.), 1:5 Siranadis (40+5.), 1:6 Safronov (47.), 2:6 Winter (58.), 2:7 Karabudak (64.), 2:8 Safronov (67.), 2:9 Karabudak (69.), 2:10 Homann (70.), 2:11 Siranidis (70.), 2:12 Karabudak (71.), 2:13 Markwort (76.). (haz/gsd)