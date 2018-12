A-Junioren von Göttingen 05 überwintern als Spitzenreiter

Der Spitzenreiter trägt Schwarz-Gelb! Dank des 2:1-Erfolges über Blau-Weiß Lohne überwintern die U 19-Junioren von Göttingen 05 in der Niedersachsenliga als Tabellenführer.

Göttingen. Jetzt sind sie tatsächlich Erster! Nach dem 2:1 gegen BW Lohne im Topspiel der Fußball-Niedersachsenliga grüßen die A-Junioren von Göttingen 05 von Platz eins und gehen als Spitzenreiter ins neue Jahr. „Wir genießen das jetzt als Tabellenführer“, sagt Trainer Jürgen Bock.

Gegen den bisherigen Tabellenführer Lohne gab es ein sehr intensives Spiel auf dem Maschpark-Kunstrasen. „Das war ein starker Gegner“, lobte Nils Leunig-Assistent Bock die Lohner, gegen die es in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel gab. Die Gäste hatten drei gute Chancen, die aber 05-Keeper Jünke vereiteln konnte. Auf Göttinger Seite scheiterte zunächst Turgay.

Nach 34 Minuten traf dann Rechtsfuß Edward Obilici mit seinem linken zum 1:0 in den Torwinkel. „Wir schießen zurzeit die schönen Tore“, lächelte Bock. Nur drei Minuten später gelang Kevin Steinfeld aber schon der Ausgleich, nachdem der Ball zu ihm durchgesteckt wurde.

„In der zweiten Halbzeit waren wir überlegen“, sagte Bock zum weiteren Spielverlauf. In der 66. Minute köpfte Kapitän Jannik Hartwig eine Ecke von Norick Florschütz zum 2:1 ein. Bock: „Selbst Lohnes Trainer meinte dann, dass seine Mannschaft keine Chance mehr gehabt hätte. Wir hatten das Spiel im Griff, haben nur vergessen, das dritte Tor nachzulegen.“

Die 05er gewannen somit ihr siebtes Heimspiel bei nur drei Gegentoren. Weil Rehdens Spiel in Gifhorn ausfiel, überwintert 05 als Tabellenführer. 2019 folgen sechs Heim- und sieben Auswärtsspiele. Am 2. März geht es beim zweiten in Rehden weiter. Bock: „Platz eins ist nur eine Momentaufnahme.“ Aber eine sehr schöne für die Schwarz-Gelben! (haz/gsd)