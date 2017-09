A-Junioren von 05 weiter erfolgreich

Göttingen. Viertes Spiel, vierter Sieg für die A-Junioren von Göttingen 05 beim 4:0 in Stade. Die B-Junioren waren spielfrei.

A-Junioren

VfL Güldenstern Stade - Göttingen 05 0:4 (0:2). Die Schwarz-Gelben stellen den besten Angriff und die beste Abwehr. „Eine schöne Partie, leider auf Kunstrasen“, meinte 05-Trainer Nils Leunig. „Aber da konnten wir unsere Stärke beim schnellen Passspiel ausnutzen.“ Stade habe wenig mitgespielt, kreidete Leunig den Gastgebern an, so habe 05 oft mit Diagonalbällen nach vorn zu kommen versucht. Vor der Pause waren Florschütz mit einem Heber über den Stader Torwart erfolgreich und Zlatoudis mit einem Traumtor: Sein Schuss aus etwa 25 Metern flog genau in den Torwinkel. Mit der beruhigenden Führung im Rücken hatte Leunig dann in der zweiten Hälfte auch ein glückliches Händchen beim Wechseln. Der gerade ins Spiel gekommene Lennart Sieburg sorgte mit zwei Treffern für die endgültige Entscheidung.

Am kommenden Samstag spielt 05 dann gegen Blau-Weiß Lohne, das auf Platz drei steht. „Da müssen wir den Beweis antreten, dass wir zu Recht an der Spitze dabei sind. Wir brauchen in dieser Woche drei gute Trainingseinheiten. Die erste Niederlage wollen wir so weit wie möglich hinauszögern.“ - Tore: 0:1 Florschütz (6.), 0:2 Zlatoudis (34.), 0:3 Sieburg (71.), 0:4 Sieburg (78.). (haz/gsd-nh)