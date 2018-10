Achtungserfolg für Eintracht Northeim gegen Lohne

Nur ein ausgedünntes Programm gab es am letzten Wochenende der Herbstferien im Jugendfußball. Die Northeimer B1-Junioren ließen mit einem Punktgewinn gegen den bis dato Tabellenzweiten aufhorchen. Die B2 der Eintracht schied dagegen im Pokal aus.

A-Junioren Bezirksliga

JSG HöhBernSee – JFV Rhume-Oder 0:3 (0:2). - Tore: 0:1 Leimeister (17.), 0:2 Bode (45.), 0:3 Leimeister (69.).

B-Jgd. Niedersachsenliga

Eintracht Northeim – TuS BW Lohne 2:2 (0:0). Etwas überraschend rang der Gastgeber (zuvor lediglich drei Punkte aus den vorangegangenen fünf Spielen) Lohne ein Unentschieden ab. Zwischenzeitlich standen die Zeichen sogar auf Sieg, doch kurz vor Schluss fiel der Ausgleich. „Damit können wir zufrieden sein. Wir waren präsent und klar in den Zweikämpfen“, sagte Trainer Frank Stietenroth. Ein Sonderlob verdiente sich Luca Schahmirzadi, der defensiv und auch offensiv stark spielte. - Tore: 0:1 Dauny (46.), 1:1 Queisser (52.), 2:1 Malina (63.), 2:2 Korbion (78.).

B-Junioren Bezirkspokal

SVG Einbeck – Eintracht Northeim II 2:1 (1:1). Im Viertelfinale des Bezirkspokals ist Schluss für die 2. Mannschaft der Eintracht. In der Bezirksliga hatte Northeim noch an gleicher Stelle vor drei Wochen mit 2:1 gewinnen können, doch nun reichte es nicht zu einem Weiterkommen. Das konnte auch der frühe Führungstreffer nicht verhindern. Insgesamt agierte die B2 zu kompliziert und ungenau. Daher geht die Niederlage in Ordnung. - Tore: 0:1 Krannich (7.), 1:1 Bönig (17.), 2:1 Pastrick (49.). (ymi)